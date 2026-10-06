SHL pudlar efter krismötet: "Systemfel"

Tomas Thorsbrink menar videogranskning borde skett.

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Flera målsituationer har skapat het debatt i SHL under inledningen av 2026/27-säsongen. Mathias Bromés mål borta mot Brynäs IF, Djurgårdens IF Hockey hemma mot Växjö Lakers, med Nils Åhman i målgården, men kanske framförallt Mikkel Aagaard-situationen där Timrå IK målvakt Jacob Johansson fick benskyddet intryckt i målet.

– Ska vi tillåta såna mål? Titta på Aagaards klubba, han bara trycker in benskyddet på Jacob. Hur ska man... Nej jag vet inte, suckade Timrå-tränaren Mikael Gath i TV4 under mötet med Skellefteå AIK.

Nu har SHL och domarchefen Tomas Thorsbrink, genomfört sitt krismöte med alla ligans sportchefer.

Måndagens mål var att gå igenom regeln för situationer vid målburen, och förklara hur bedömningarna gjorts i de olika situationerna. I förra veckan, då Thorsbrink berättade om det planerade mötet, menade han att dessa svårbedömda situationer fördubblats, från tio till 20 från säsong till säsong.

Skillnaden idag är att Thorsbrink och SHL pudlar – åtminstone i att Skellefteås mål mot Timrå borde ha granskats.

– Det vi kan konstatera är att vi skulle ha gjort en videobedömning. Där blev det någon form av systemfel som vi får reda ut. Hade vi gjort det vet vi inte vad utkomsten av det hade blivit, men det skulle ha gjorts, säger domarchefen till Sundsvalls Tidning.

– Det är klart att man blir sur, förbannad och besviken. Men det är inte något vi kan göra något åt nu i efterhand, svarar Gath på det hela.

Ulf Engman: "Vi som sportchefer är oense"

Enligt Sportbladet ska Tomas Thorsbrink, på måndagsmötet, ha slagit fast att Rickard Huggs mål mot Timrå aldrig skulle ha godkänts.

Ulf Engman, sportchef i Luleå, bekräftar samtidigt att flera specifika situationer togs upp på mötet. Bland annat Mattias Bromés mot bortdömda mål mot Brynäs.

– Man gick ju igenom situationer som har varit omdiskuterade och det är ju ofta bedömningssituationer. Det är ju inte helt enkelt. Vi som sportchefer är oense i många situationer hur man ska bedöma dem. Det är svårt. Det kommer egentligen inte fram något jättenytt. Reglerna ändras ju inte under säsongen, säger Engman till NSD.

Engman menar att det, med nuvarande regler, inte är lätt att få någon tydlig klarhet.

– Det kommer fortsatt att bli situationer som är väldigt svårbedömda, säger sportchefen.