SHL

Djurgården gör om introt – efter tunga starten

Publicerad 06 oktober 2026 16:57
Simon Eld
Simon Eld
Redaktör och reporter
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Djurgården gör om sitt intro igen. Det efter en tunga start på hemmaplan där klubben fått kritik från supportrarna för avsaknad av tidigare inslag.
"Delar av det nya introt har inte landat som vi hade hoppats", skriver klubben på sin hemsida.

Djurgårdens supportrar under mötet med Färjestad 1 oktober.
Djurgårdens supportrar under mötet med Färjestad 1 oktober.
Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån.

Djurgårdens IF Hockey tog fram ett nytt intro till sina hemmamatcher inför 2026/27-säsongen. Nu, efter endast två av nio möjliga poäng i den egna borgen, sker en förändring. "Efter de tre första matcherna har vi fått mycket feedback på förändringen", skriver klubben om kritiken. 

Förändringen genomförs redan till torsdagens match mot Örebro, då ett uppdaterat intro kommer att användas. 

"Det visuella materialet behålls, medan ljudbilden förändras med välbekanta inslag från tidigare säsonger", skriver Djurgården själva.

Stockholmsklubben har fått en tuff start på sitt andra år uppe i SHL igen och ligger näst sist efter sex omgångar. Totalt är det tre poäng som spelats in, och även om två av dessa kommit på hemmaplan är man där sämst i hela ligan, tillsammans med Timrå. 

"Ett intro går att testköra på skärmar och i en tom arena, men det är först när det används inför fulla läktare, med ljud, publik och matchpuls, som helheten går att bedöma på riktigt. Efter tre matcher tycker vi, precis som många av er, att delar behöver förändras", skriver man.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Djurgårdens IF Hockey