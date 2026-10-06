Djurgården gör om introt – efter tunga starten

Djurgårdens supportrar under mötet med Färjestad 1 oktober.

Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån.

Djurgårdens IF Hockey tog fram ett nytt intro till sina hemmamatcher inför 2026/27-säsongen. Nu, efter endast två av nio möjliga poäng i den egna borgen, sker en förändring. "Efter de tre första matcherna har vi fått mycket feedback på förändringen", skriver klubben om kritiken.

Förändringen genomförs redan till torsdagens match mot Örebro, då ett uppdaterat intro kommer att användas.

"Det visuella materialet behålls, medan ljudbilden förändras med välbekanta inslag från tidigare säsonger", skriver Djurgården själva.

Stockholmsklubben har fått en tuff start på sitt andra år uppe i SHL igen och ligger näst sist efter sex omgångar. Totalt är det tre poäng som spelats in, och även om två av dessa kommit på hemmaplan är man där sämst i hela ligan, tillsammans med Timrå.

"Ett intro går att testköra på skärmar och i en tom arena, men det är först när det används inför fulla läktare, med ljud, publik och matchpuls, som helheten går att bedöma på riktigt. Efter tre matcher tycker vi, precis som många av er, att delar behöver förändras", skriver man.