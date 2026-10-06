Prislappen när SHL-konkurrenterna jagar: "Stor löneskillnad"

Lämnar Axel Bergkvist Färjestad efter säsongen?

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"Det är för tidigt för mig att lägga energi på vad jag ska göra nästa år. Jag vill gärna spela ett gäng omgångar innan jag börjar titta på det."

Orden kom från Axel Bergkvist när han i förra veckan fick frågor om sin framtid i Färjestad BK. Backen från Insjön har stått för en stark inledning på 2026/27-säsongen i SHL, och sitter samtidigt på ett utgående avtal. Något nytt har han ännu inte diskuterat med Karlstad-klubben – även o FBK varit tydliga med sitt intresse, enligt Värmlands Folkblad . Något spelarens nya "A" på bröstet också vittnar om.

Axel Bergkvists agent verkar dock ha en hel del att göra.

I Aftonbladets nya podcast ”Abris och Sanny” pekar nämligen Hans Abrahamsson ut tre klubbar som har visat intresse för den 26-årige backen.

– Örebro Hockey går hårt på Axel Bergkvist men är inte ensamma. Jag hört att både Brynäs IF och Malmö Redhawks också visat intresse, säger Abrahamsson, innan diskussionen går vidare.

Prislappen: "Ska till en väldigt stor löneskillnad"

"Abris" konstaterar samtidigt samma sak som Bergkvist varit tydlig med själv, att han trivs bra i Karlstad. Något som gör en flytt bort från Färjestad mer osannolik.

– Jag tror det ska till en väldigt stor löneskillnad för att han ska välja att gå någon annanstans, säger man i podden och nämner ett marknadsvärde som nu troligen stigit till runt 250 000 kronor i månaden.

Bergkvist kom till Färjestad från Mora och Hockeyallsvenskan 2022. Det här är därmed hans femte säsong i tröjan. På de inledande sex matcher i SHL har han stått för sju poäng (1+6), men även förra säsongen var faktiskt ett steg i den riktningen med den poängmässigt bästa i karriären för backen.

Det återstår att se vad som väntar kommande säsong för den tidigare Leksandstalangen.