Att elitklubbar struntar i regelverket, och kontaktar spelare före första januari året de fyller 15, har blivit vardag i svensk juniorhockey. De bästa i sina kullar flyttar runt i landet för att NHL-pengar ska säkras upp. Det hela har beskrivits som en kapprustning där yngre och yngre får erbjudanden som de själva, och föräldrarna, inte kan tacka nej till.

– Förbundet måste kliva in, det händer inte ett skit. Alla vet vilka klubbar det är som håller på, och det vet förbundet också, ändå händer det inget, sa Magnus Welin, ansvarig för Djurgårdens intag till Hockeygymnasiet, redan 2024.

Nu kommer ett svar på kritiken. Det från Örebro Hockey och den tidigare Stanley Cup-vinnaren Carl Gunnarsson.

– Jag har hört det innan jag hoppade på det här uppdraget också, att Örebro har varit kritiserade. De fortsätter få kritik, men jag ska inte svara på för mycket för då börjar man dra upp massa grejer. Vi har haft några som har flyttat hit året innan NIU. Det har varit kontakt på eget bevåg, där de har uttryckt en vilja att komma hit till vår verksamhet, och känt att de har varit i kläm i sin egen förening, säger SHL-klubben utvecklingsansvarig.

"Inget som vi aktivt söker efter"

Till den här säsongen har Örebro fem stycken U16-spelare, som har kommit ett år innan gymnasiet, i klubben. Att det skulle vara något systematiskt, eller symtomatiskt, för Örebro väljer däremot Calle Gunnarsson att slå ner.

– Det där med tidig rekrytering är ingenting som vi aktivt är ute och söker, utan folk har sökt sig till oss. I vissa fall har det funkat att de har kunnat ta en plats i vårt U16. Sen att de har varit så pass bra att de spelar J18 också, det blir ett plus.

Hur ser du på att spelare flyttar till er i så ung ålder?

– De är små, även till gymnasiet, så vi försöker bygga upp något slags nätverk och försöker hålla jättekoll på dem. Sen har vi en som flyttade hem till Sverige från USA, och en som flyttade med sin familj. Inga konstigheter i det. Det är nästan bättre att bo med familjen än att bo någon annanstans.

Gunnarsson: "Vet inte hur man kommer runt det"

Calle Gunnarsson klev in i sin nuvarande roll för två år sedan och har därmed också fått en annan typ av insyn i den miljö som skapats. En miljö som förändrats en hel del sedan han själv kom fram i Örebro i början av 2000-talet.

Örebro, Växjö och Rögle är några av klubbarna som pekas ut. Samtidigt har även andra klubbar vittnat om att de känner att de måste värva spelare tidigare för att konkurrera.

– En stress finns ju. Vi pratar med otroligt många föräldrar, och många har stenkoll, men vissa har ingen koll på hur det går till. Alla börjar bli lite stressade vid en viss tidpunkt på året, så är det. Jag vet inte hur man kommer runt det där heller. Det är till gymnasiet vi tar in, det är det svenska systemet. Funkar det systemet? Jo, men det gör det väl. NHL-draft-mässigt, om man tittar på vad vi har för talanger, då funkar det, säger Gunnarsson.

– Stressen finns där, absolut. Hur kommer man bort från det? Jag vet inte om man någonsin kommer bort från det totalt. Då skulle man behöva göra en helomvändning i hela systemet. Vad det är det kan inte jag svara på, fortsätter han.

Veckans avsnitt av Framtidens stjärnor

Medverkande: Martin Jansson, Simon Eld och Calle Gunnarsson.