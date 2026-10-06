SHL-värvningen petas: "Behöver jobba på några saker"

Niklas Nilsson.

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Södertälje har haft problem under säsongsupptakten och ligger på en åttondeplats i Hockeyallsvenskan efter sju spelade matcher. Till onsdagens bortamatch mot MoDo väljer därför tränaren Andreas Johansson att göra förändringar i laget – där nyförvärvet Niklas Nilsson ställs utanför laget.

Nilsson, som hämtades in från SHL -klubben Örebro inför säsongen, har inte noterats för någon poäng i de sju inledande matcherna där han så sent som förra veckan spelade över 20 minuter i förlustmatchen mot Almtuna.

– Jag tycker att Nilsson är en av de som behöver jobba på några saker och det är bara att ta och knyta näven, säger Johansson till LT .

"Alla får en ärlig, rak förklaring"

Tidigare har SHL-lånet Felix Carell fått sitta på läktaren, men nu går backlöftet in på sex backar.

– Nu är det Nilsson som blir utanför. Det är så, vi kan inte spela alla. De har fått förklaringar, alla får en ärlig, rak förklaring och statistik och video på varför de inte spelar, och sedan är det upp till dem att ta det, säger Johansson.

23-årige Niklas Nilsson spelade 29 matcher i Örebro förra säsongen, där han noterades för en poäng. Backen spenderade även lånesejourer i finska TPS (fem matcher) samt i Hockeyallsvenskan med BIK Karlskoga (sex matcher).