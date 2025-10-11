Expertens uppmaning till HV71: ”Ring Alnefelt”

HV71 fortsätter läcka defensivt.

TV4-experten Petter Rönnqvist sågar då målvakten Lassi Lehtinen – och skickar en uppmaning till HV.

– Släpp prestigen och ring Hugo Alnefelt, säger Rönnqvist.

Petter Rönnqvist vill att HV plockar tillbaka Hugo Alnefelt efter Lassi Lehtinens tunga spel. Foto: Bildbyrån (Montage)

HV71 tog ledningen borta mot Skellefteå men tappade sedan till 2-1-underläge innan de lyckades kvittera igen.

Men därefter föll HV ihop.

Skellefteå gick från 2-2 till 5-2 efter tre snabba mål inom loppet av mindre än fyra minuter. Efter två perioder stod det sedan 6-3 till Skellefteå sedan hemmalaget gjort mål på sex av 19 skott på 40 minuter.

TV4-experten är kritisk till HV-målvakten Lassi Lehtinens insats i matchen efter målfesten.

– Svagt av Lehtinen på tredje målet. Han är inte tillräckligt aggressiv igen på fjärde målet. Jag ville se något agerande av Lehtinen, säger Rönnqvist och fortsätter:

– Lehtinen fortsätter spela som han såg ut i kvalet när han stod för MoDo, mot just HV. Han kom inte upp där och har fortsatt med det spelet. Jag försöker alltid försvara målvakter, jag vet att man kommer i tuffa ”slumps”. Men nu är det så många matcher där jag ser att han inte är där tävlingsmässigt. Han ser liksom slö ut, han ser inte ut att vilja gå mot pucken.

Petter Rönnqvist: ”HV71 borde ringa Hugo Alnefelt”

Lassi Lehtinen har fått en tuff start i sin nya klubb, HV71. Samtidigt har Frederik Dichow spelat starkt när han har fått chansen. HV har även Hugo Alnefelt på kontrakt men han är utfryst av HV och är inte en del av laget utan får träna på egen hand. Alnefelt har inte hittat någon annan lösning och är fortsatt en HV71-spelare officiellt sett.

Petter Rönnqvist menar nu att Alnefelt borde få en ny chans av HV71 trots att han varit utfryst hela hösten.

– Ring Alnefelt. Kör med Dichow nu framöver, han har spelat bra här en del matcher. Alnefelt är ju kontrakterad. Det är bara att köra igång honom. Låt han köra en vecka, det går fort innan han hittar formen. Släpp prestigen, det är chans till revansch, säger Rönnqvist.

Source: Hugo Alnefelt @ Elite Prospects