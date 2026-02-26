”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Örebro valde att sparka assisterande tränaren Tobias Thermell i stället för huvudtränaren Niklas Eriksson.

Nu är TV4-experten Petter Rönnqvist kritisk mot klubbens agerande.

– Jag tycker att det är ett lite halvfegt beslut när man är så illa ute som Örebro är, säger Rönnqvist.

Petter Rönnqvist är kritisk mot Örebros beslut att sparka Tobias Thermell, i stället för Niklas Eriksson. Foto: Bildbyrån (Montage)

För ett par veckor sedan valde Örebro Hockey att agera och göra en förändring i ledarstaben. Men det blev inte huvudtränaren Niklas Eriksson som fick lämna. I stället valde Örebro att sparka assisterande tränaren Tobias Thermell i hopp om att kunna vända på lagets tunga trend i SHL. Tobias Thermell uttryckte själv en besvikelse över beskedet att han får lämna klubben.

Sedan förändringen, som såg Stanley Cup-mästaren Carl Gunnarsson kliva in i båset, har Örebro visserligen vunnit hemma mot serieledande Frölunda med 5-4. Men laget åkte senast på en 3-0-förlust borta mot jumbon Leksand som gör att de kvar på samma poäng som HV71 i kampen om att undvika kvalspel.

Petter Rönnqvist kritiserar Örebro Hockey

Nu är TV4-experten Petter Rönnqvist kritisk mot Örebros beslut att sparka Tobias Thermell. Han menar nämligen att det är fegt av Örebro att sparka Thermell i stället för Niklas Eriksson, som är huvudansvarig.

– Jag kan tycka att det är ett lite halvfegt beslut. Det har stormat och folk är kritiska mot Niklas, men man vågar inte dra i det snöret. Sedan har han ett år kvar på kontraktet så det finns ekonomiska aspekter i det hela också, säger Rönnqvist i TV4:s studio inför torsdagskvällens matcher och fortsätter:

– Men att plocka bort Thermell, som jag inte har hört ett ont ord om och som jag tycker har bra pondus i intervjuer och bra karaktär, det tycker jag är märkligt. Thermell har också varit märkbart ifrågasättande till beslutet också. Han har en bra resumé och varit bra tidigare både i Växjö och HV71. Jag kan tycka att det är ett lite halvfegt beslut när man är så illa ute som Örebro är.

Örebro Hockey ligger precis ovanför kvalstrecket inför kvällens SHL-omgång. Under torsdagen spelar Örebro borta mot Malmö Redhawks.

Source: Tobias Thermell @ Elite Prospects