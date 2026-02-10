Fick lämna SHL-klubben: ”Väldigt besviken”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tobias Thermell fick lämna Örebro under gårdagen.

Nu berättar han kring hur han känner om beslutet att offra honom i stället för Niklas Eriksson.

– Om det sedan skulle vara Niklas vet jag inte ens om det varit på tanken, säger han till NA.se.

Örebros assisterande tränare Tobias Thermell får lämna.

Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN / COP 210 / KJ0278

Vid ett möte med Henrik Löwdahl, sportchef och vd:n Andreas Westlund fick han beskedet. Det var Thermell offrades mitt i den resultatmässiga kris man är i.

Inte Niklas Eriksson.

För Nerikes Allehanda berättar nu den tidigare assisterande coachen om hur han fick beskedet och hur han känner kring det.

– Att de behövde göra en förändring. Sedan egentligen ingen motivering till det, utan det enda var att det skulle behöva göras en förändring.

– Väldigt besviken.

Svaret: ”Det är deras beslut”

Just att det är han som får lämna och inte Niklas Eriksson kommenterar han även för tidningen.

– Det kan jag inte uttala mig om, det är ju deras beslut att jag får kliva undan. Om det sedan skulle vara Niklas vet jag inte ens om det varit på tanken. Det känns inte som att det är en fråga till mig.

Den tidigare HV71-coachen blir därmed offrad i ett prekärt läge för Örebro. Nu ligger laget som tolva på samma poäng som HV71 och det innebär att man är målskillnad från kval. Med nio omgångar kvar finns det alltså nu inget utrymme för Örebro att inte börja vinna.