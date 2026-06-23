Per Kenttä menar att Mattias Göransson inte är aktuell för Björklöven.

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Björklöven har nyligen stärkt sin backsida inför den kommande säsongen i SHL genom att värva försvararen Alfred Barklund från AIK .

I nuläget har klubben sex backar på kontrakt inför den kommande säsongen. Sportchefen Per Kenttä har däremot en tydlig ambition om att stärka försvaret ytterligare innan säsongsstarten till hösten.

– Vi letar två topp fyra-backar. Sedan får vi se om de ska spela i topp fyra eller i topp sex, det beror också på vilken typ av back vi får in om den ska spela mer offensivt eller defensivt, säger Kenttä till Västerbottens-Kuriren.

Per Kenttä dementerar ryktet om Mattias Göransson

Nyligen kom Expressen med uppgifter om att Björklöven hade Mattias Göransson på sin radar inför den kommande säsongen. Göransson bröt nyligen sitt kontrakt med Rögle och letar därför efter en ny klubbadress.

Expressen skrev då att "Löven" ska ha visat ett intresse för att värva Göransson. Det dementeras nu av Per Kenttä.

– Det stämmer inte alls, säger han till VK.

Björklöven letar däremot inte bara efter backar som ska förstärka truppen inför återkomsten till SHL. Nykomlingen vill också stärka offensiven ytterligare.

– Det beror på vad allting kostar och vad vi hittar, men vi siktar på två forwards till, säger Per Kenttä.

Sedan Björklöven blev klara för SHL-spel har de värvat åtta nya spelare. På målvaktssidan har de plockat in Lassi Lehtinen från HV71 . I försvaret har Löven hämtat Lucas Ekeståhl Jonsson, Topi Niemälä och Alfred Barklund. Framåt har Lucas Wallmark , Chris DiDomenico, Tristen Robins och Emil Alba värvats för att stärka forwardssidan.