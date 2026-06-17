Mattias Göransson och Rögle bryter kontraktet.

Foto: Fredrik Sundvall / Bildbyrån.

Efter tre säsonger iFärjestad BK värvade Rögle BK Mattias Göransson inför säsongen 24/25. Backen har i Skåneklubben haft svårt att leva upp till förväntningarna och har inte tagit en ledande roll i backsidan. Sedan säsongen tog slut efter finalförlusten mot Skellefteå AIK har backen inte tränat med laget.

Nu står det också klart att kontraktet bryts.

Rögle meddelar under onsdagen att man har enats om att gå skilda vägar. Totalt blev det 88 matcher för Rögle.

– Vi har nått en överenskommelse med Mattias om att inte fortsätta samarbetet. Vi vill tacka honom för hans insatser i Rögle BK, säger sportchef Hampus Sjöström i ett pressmeddelande.

Mattias Göransson har tidigare spelat för både Leksand och Färjestad. Totalt finns det en bit över 300 matcher i den svenska högstaligan på cv:et, slutspel inräknat. Under junioråren spelade han för Brynäs innan det blev fem säsonger i Nordamerika med spel i USHL och NCAA.

Det återstår nu att se var karriären fortsätter någonstans.