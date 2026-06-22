Bryter med AIK - klar för SHL-spel

Alfred Barklund är klar för Björklöven. Foto: Bildbyrån.

Björklöven hade värvat Topi Niemelä och Lucas Ekeståhl Jonsson, men hade trots det bara fem backar på kontrakt inför comebacksäsongen i SHL. Nu har man emellertid gjort klart med en sjätte back.

På måndagen rapporterade Sportbladet att AIK:s Alfred Barklund är klar för spel i Umeåklubben. Han bryter därmed sitt kontrakt med den allsvenska klubben, något man har rätt att göra innan den 24:e juni om man sajnar med en SHL-klubb. Kort därefter bekräftade AIK på sina sociala medier att Barklund lämnar för SHL-spel.

Och ytterligare en stund senare bekräftade Björklöven värvningen.

– Alfred är en spelare med ett starkt tvåvägsspel där defensiven är hans styrka. Han bidrar med hårdhet, karaktär och ett uppoffrande spel, samtidigt som han är skicklig i närkamperna och väldigt pålitlig i egen zon. Han kommer att bidra med storlek, stabilitet och konkurrens på vår backsida, säger sportchef Per Kenttä.



Alfred Barklund har spelat för "Gnaget" de fem senaste säsongerna. Som mest har backen gjort 23 poäng, vilket han gjorde säsongerna 23/24 och 24/25. Säsongen som gick gjorde 26-åringen 17 poäng.

Barklund har spelat SHL-hockey med Örebro, men det var så längesen som säsongen 19/20 då det blev 30 framträdanden som sistaårsjunior.