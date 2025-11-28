”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Oskari Laaksonen är aktuell för en återkomst till Luleå, enligt Expressen. Nu svarar Biel-Biennes sportchef Martin Steinegger om stjärnbackens framtid.

Oskari Laaksonen är aktuell för en återkomst till Luleå.

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån.

Luleå har redan fått in Brendan Shinnimin och Linus Omark från förra årets guldlag. Nu kan nästa pusselbit vara på väg att ansluta till laget. Guldbacken Oskari Laaksonen, som skrev på för Biel-Bienne efter förra säsongen, rapporteras vara på väg tillbaka till Norrbotten.

Backen ska enligt Expressen vara på väg tillbaka på ett multiårs-kontrakt. Där bollen nu ska ligga hos den schweiziska klubben.

— Jag har hört om det men så här långt har ingen förfrågan från en annan klubb hamnat på mitt bord, säger sportchefen till Bieer Tagblatt, enligt SwissHockeyNews.

Under två säsonger i Luleå blev det 76 matcher och 47 poäng för Oskari Laaksonen. Backen var förra säsongen skadedrabbad men när han väl spelade var det en nyckelspelare i laget som vann SM-guld.

