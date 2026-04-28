Uppgifter: LHC-löftet har skrivit på

I sommar väntas han bli vald i NHL-draften. Nu uppger Corren att Oscar Holmertz skrivit kontrakt med LHC – inför ett lån till hockeyallsvenskan.

Trots tio poäng under landslagssäsongen är Oscar Holmertz kvar på hemmaplan under U18-VM. Nu, efter elva ombytta matcher i SHL, ser den 18-årige centertalangen ut att ha säkrats upp av Linköping. Detta genom ett kontrakt – inför ett potentiellt lån.

Corren, som tidigare kommit med uppgifter om SHL-klubbens plan för 18-åringen, uppger att allt är påskrivet.

– Det har varit positiva samtal och en bra dialog med Broc Little (sportchef) och Linköping. Vi är väldigt nära en lösning, men sen låter jag klubben kommentera det vidare, har agenten Hampus Forsling tidigare sagt till tidningen.

Har förberetts för seniorhockey: ”Han är så smart”

Holmertz, fostrad i just LHC, har länge setts som en av de främsta i 08-kullen. Men för att växa in i seniorkostymen ser det ut som att ett lån till Hockeyallsvenskan väntar.

Under den gångna säsongen användes Holmertz, under stunder, på en kant i U20. Detta för att förbereda honom för seniorhockeyn.

– Egentligen dök tankarna upp redan förra året, men då missade han slutet av säsongen. Det handlar mycket om att han har spelat center hela sitt liv, och att han ska få känna på att spela ytterforward. Det vanligaste när man ska man upp i ett seniorlag är att man får spela på kanten och då kan det vara svårt om man aldrig gjort det. Han har gjort det jäkligt bra. Han är smart så han anpassar sig ganska snabbt, sa U20-tränaren Jimmy Anderström till hockeysverige.se i oktober.