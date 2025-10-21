Svaret om backens framtid: ”Ska ta en diskussion”

Juuso Vainio har kommit in till Örebro på ett korttidskontrakt.

Nu svarar sportchef Henrik Löwdahl om backens framtid i klubben.

– Vi är väldigt nöjda med honom, vi får se vad det mynnar ut i, säger Löwdahl till Nerikes Allehanda.

Henrik Löwdahl svarar om Juuso Vainios framtid i Örebro Hockey. Foto: Bildbyrån (Montage)

Efter att Filip Berglund blev långtidsskadad var Örebro snabba med att agera på marknaden. I slutet av september plockade närkingarna in finländaren Juuso Vainio, med ett förflutet i bland annat Växjö.

Vainio har sedan kommit in och spelat sex SHL-matcher med Örebro. Efter att ha fått begränsat med istid i de två första matcherna har 31-åringen kommit upp och fått en större roll i laget. Han har sedan noterats för 0+1 och har +3 på sina sex matcher i klubben.

Örebros sportchef Henrik Löwdahl är full av beundran för finländarens start i Örebro.

– Vi tycker verkligen att han har kommit in och gjort ett bra jobb. Han hade inte varit i lagträning och det är klart att det är en liten startsträcka. Men han kom in och visade på exakt det vi ville ha: Rutin, stabilitet och ett bra försvarsspel. Han har även visat ett väldigt fint spel med pucken. Det syns att det är en kvalitetsspelare, vi är väldigt nöjda med honom, säger Löwdahl till Nerikes Allehanda.

Blir Juuso Vainio kvar i Örebro?

Juuso Vainio skrev på ett kontrakt med Örebro Hockey som gäller fram till landslagsuppehållet i november. Det återstår nu fem matcher kvar på avtalet och Örebro har cirka två veckor på sig att fatta ett beslut om Vainios framtid i klubben.

– Vi ser ju så klart att han gör bra grejer. Vi ska ta en diskussion med Juuso så får vi se vad vi landar i. Men vi är väldigt nöjda och vi upplever att han trivs bra. Vi får se vad det mynnar ut i, säger Henrik Löwdahl.

Mellan 2020 och 2022 spelade Juuso Vainio i Växjö Lakers och han var med och vann SM-guld med klubben 2021. Han tillbringade en säsong i schweiziska Fribourg-Gottéron innan han återvände hem till Finland 2023. Efter två år i Liiga är Vainio nu alltså tillbaka i SHL igen. 2014 var backen med och vann JVM-guld med Finland i Malmö och han har sedan även spelat flera landskamper för Finlands A-landslag.

Source: Juuso Vainio @ Elite Prospects