SMÄLLEN: Tre Kronor-backen blir borta länge

Måns Karlsson
Örebro har fått ett tufft skadebesked. Nyckelbacken Filip Berglund blir borta länge efter att ha ådragit sig en handskada.
– Vi räknar inte med honom i spel innan landslagsuppehållet i november, säger Sam Masih, rehabansvarig i Örebro Hockey.

Filip Berglund gjorde sex landskamper förra säsongen och har i början av den här säsongen legat runt 20 minuters istid per match för Örebro. Men i matchen mot Växjö i torsdags tvingades Berglund utgå efter att ha ådragit sig en skada.

Nu står det klart att Berglund blir borta åtminstone i en och en halv månad, meddelar Örebro på sin webbplats.

– Efter matchen mot Växjö har Filip undersökts här hemma i Örebro. Nu står klart att Filip har ådragit sig en handskada och vi räknar inte med honom i spel innan landslagsuppehållet i november, säger Sam Masih, rehabansvarig i Örebro Hockey.

Berglund gjorde förra säsongen 25 poäng i SHL från sin backplats. Den här säsongen har han inlett med en assistpoäng på fem matcher.

