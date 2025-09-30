Örebro har drabbats av skador på backsidan och väljer därför att plocka in den finska försvararen Juuso Vainio. 31-åringen kommer närmast från spel med JYP i finska högstaligan.

– Eftersom Filip Berglund blir borta en längre tid har vi känt ett behov att stärka upp backsidan, säger sportchef Henrik Löwdahl till klubbens hemsida.

Juuso Vainio ansluter till Örebro.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

Örebro plockar in den 31-åriga försvararen Juuso Vainio på grund av skador på backsidan. Nyckelbacken Filip Berglund utgick under en match mot Växjö Lakers den 25:e september, och det har sedan klargjorts att han dragit på sig en handskada som kommer hålla honom från spel en längre tid.

I och med detta har klubben skrivit ett kortidskontrakt med den finske backen Juuso Vainio, som sträcker sig till landslagsuppehållet i november.

– Eftersom Filip Berglund blir borta en längre tid har vi känt ett behov att stärka upp backsidan. Det känns därför väldigt bra att vi får Juuso när vi har ett intensivt matchschema framför oss. Juuso anlände till oss här under dagen, men spelar inte kvällens match mot Djurgården. Vår förhoppning är att han ska kunna spela redan på torsdag, men där hänger allt på hur snabbt processen att få honom spelklar går, säger Henrik Löwdahl till klubbens hemsida.

31-åringen har spenderat majoriteten av sin karriär i finska Liiga, där han noterats för 95 poäng (21+73) på 410 matcher. Vainio har också spelat två säsonger i SHL med Växjö, då noterades han för 8 poäng (3+5) på 62 matcher.

Source: Juuso Vainio @ Elite Prospects