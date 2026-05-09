Isak Sörqvist är en av målvakterna som jagar en JVM-plats till vintern. Nu står det klart att Luleå lånar ut 19-åringen till Vimmerby.

– Vi har haft ögonen på Isak under lång tid, säger HA-klubbens Pelle Johansson.

– Isaks SHL-kontrakt innebär att vi kommer ha möjlighet att låta honom spela seniorhockey nästa säsong, eventuellt på utlåning men fortfarande under våra vingar. Han är redo att ta nästa steg.

Ovanstående ord kom från målvaktstränaren Linda Blomquist, i januari, strax efter att Juniorkronorna säkrat sitt guld. Isak Sörqvist, född 2007, var då inte en av målvakterna, men till nästa vinter, då det är dags att försvara titeln, är han i högsta grad en av de aktuella målvakterna.

Likt sin tidigare lagkamrat, Love Härenstam, hoppas nu Sörqvist kunna ta sig dit via Hockeyallsvenskan.

Under lördagen står det klart att Luleå lånar ut 19-åringen till Vimmerby. Detta som nästa steg efter fyra hela säsonger i U20-laget. Där har både Pontus Eltonius och Robin Christoffersson försvunnit från förra året, vilket betyder att Isak Sörqvist nu är den enda burväktaren på plats.

– Vi har haft ögonen på Isak under lång tid. Han har en riktigt bra grund i sitt spel och jobbar hårt varje dag. Det kommer bli en spännande resa med honom i laget, säger Vimmerbys sportchef Pelle Johansson i ett inlägg på sociala medier.

Sörqvist har Luleå som moderklubb, och har varit i klubben under hela sin juniortid. Han har suttit på bänken i SHL vid flera tillfällen, men ännu inte fått debutera. Vid sidan om matcherna i klubblaget har han varit ett återkommande alternativ för juniorlandslagen. Detta i U17, U18 och U19.

