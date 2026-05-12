Småkronornas guldkapten skriver SHL-kontrakt

När Småkronorna vann U18-VM-guld för ett par veckor sedan var Ludvig Andersson lagkapten för guldlaget.

Nu skriver 17-åringen på sitt första SHL-kontrakt med Örebro Hockey.

– Det är extra kul att en Örebroare tar steget upp i SHL-laget, säger sportchef Henrik Löwdahl.

Ludvig Andersson skriver SHL-kontrakt med Örebro efter U18-VM-guldet med Småkronorna. Foto: Bildbyrån

Det har gått tio dagar sedan Småkronorna skrev in sig i historieböckerna genom att vinna Sveriges tredje guld vid U18-VM. Ludvig Andersson var lagkapten för det svenska U18-laget och var den som fick äran att ta emot bucklan och bli först med att lyfta den mot skyn. I söndags firades också Småkronornas guldhjältar på svensk mark i Ängelholm i samband med Tre Kronors match mot Finland i Beijer Hockey Games. Där var Ludvig Andersson på plats och bar runt på pokalen som bevisar att Sverige är världsmästare.

Nu kommer ännu en höjdpunkt för den 17-årige närkingen.

Ludvig Andersson tar steget upp till SHL

Under tisdagen meddelar Örebro Hockey nämligen att de skriver ett kontrakt med Ludvig Andersson. Han flyttas därmed upp från U20-laget till SHL och kontraktet gäller för de två kommande säsongerna.

– Till att börja med är det så klart extra kul att en Örebroare tar steget upp i SHL-laget. Ludvig är i grunden en hårt arbetande spelare med fin spelförståelse. Han har en attityd i sitt spel som vi gillar och han besitter även starka ledaregenskaper, vilket han också har visat sig på internationell nivå. Vi ser fram emot att fortsätta jobba med Ludvig över de kommande åren, säger Henrik Löwdahl.

Ludvig Andersson var ombytt i två SHL-matcher för Örebro under den gångna säsongen, dock utan att få speltid. Han imponerade i U20 Nationell där Andersson stod för 20 mål och 42 poäng på 31 matcher. Det var tillräckligt för att ge en delad femteplats i skytteligan och forwarden kom även strax utanför topp tio i poängligan. Under U18-VM noterades Andersson för 1+1 på fem matcher där han blev målskytt i kvartsfinalen mot Kanada. Andersson skadades samtidigt också i kvarten och missade sedan både semifinalen och finalen.

