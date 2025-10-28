17-årige succébacken SHL-debuterar: ”Tagit kliv”

Viggo Björck, Niklas Aaram-Olsen och nu Axel Elofsson. 17-årige succébacken lyfts upp av Örebro och kan idag bli tredje 08:an (!) att få speltid i SHL.

– Han har lättare att hantera både tempot och det fysiska spelet, jämfört med föregående säsong, sade U20-tränaren nyligen till hockeysverige.se.

Axel Elofsson. Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån.

När Örebro idag, tisdag, tar emot Brynäs i SHL väljer man att ge ytterligare en 08:a chansen.



Medan Niklas Aaram Olsen återigen är med som extraforward tar nämligen U20-kollegan Axel Elofsson plats i truppen som sjundeback. I och med att Viggo Björck är den enda andra spelaren i kullen som fått speltid i SHL kan Elofsson därmed bli den tredje spelaren född just 2008 som får visa upp sig – om han får speltid.



17-åringen från Ulricehamn var en av Småkronornas främsta spelare i Hlinka Gretzky Cup i augusti och har inlett U20-säsongen med 17 poäng (2+15) på tolv matcher. Närmaste back i poängligan ligger på tolv inspelade poäng.



– Han har tagit kliv rent fysiskt i sommar. Han hade en skada i slutet på förra säsongen, men ser mer kraftfull ut i spelet nu, tycker jag. Han har lättare att hantera både tempot och det fysiska spelet, jämfört med föregående säsong. Sen kommer det aldrig vara en ”shut down-back”, men man behöver klara av bitarna utan puck på ett bra sätt för att kunna spela sitt spel också, sade U20-lagets tränare Karl Kling till hockeysverige.se tidigare i oktober.



