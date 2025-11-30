”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

För exakt ett år sedan kom Olof Glifford in och frälste HV71 med några otroliga insatser. Igår var han tillbaka i HV-kassen – men vad som händer nu med den Oskarshamnsutlånade talangen vet han inte.

– Vi får se på måndag, säger han till hockeysverige.se.

Olof Glifford hoppar mellan HV71 och Oskarshamn.

Foto: Bildbyrån (collage)

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var den 28:e november 2024 som junioren Olof Glifford gjorde SHL-debut för ett krisande HV71. Man behöver inte överdriva för att påstå att det blev succé direkt. Glifford vann sina fem första SHL-matcher och hjälpte HV71 uppåt i tabellen. Det blev till sist 13 SHL-matcher förra säsongen för målvaktstalangen.

Men den här säsongen fick Glifford återigen finna sig i att vara utanför HV71:s ordinarie laguppställning. HV valde att satsa på Frederik Dichow och Lassi Lehtinen som målvaktspar, medan Hugo Alnefelt lånades ut till HIFK och Glifford lånades ut till Oskarshamn. Med Dichow på skadelistan och Lehtinen i en rejäl formsvacka fick dock Glifford chansen att göra säsongsdebut i SHL i lördagens match mot Brynäs. En match som Gävlelaget vann med 5-2. Glifford var inne på tre av Brynäs mål, medan de två sista gjordes i tom kasse. Han stoppade 18 av 21 skott i förlustmatchen.

Då hade det ett år och en dag sedan den bejublade debuten ifjol.

– Jag fick beskedet igår (läs: I fredags) att jag skulle stå. Det är alltid roligt att få det beskedet, och alltid väldigt tråkigt att få beskedet att man inte ska spela. Så det var roligt. Det var kul att spela, det var mycket folk och allt sånt. Men det är ju surt att vi förlorar och snubblar på målsnöret, suckar 20-åringen efter förlusten.

– Men jag tycker det var en jämn match och att vi gjorde mycket bra saker dör ute.

Kunde du ta med dig något av att du varit med om nästan exakt samma sak förra säsongen?

– Det är klart man hade kunnat göra det om jag hade tänkt på det, men det har jag faktiskt inte gjort.

Hur kommer det sig?

– Jag vet inte, jag har bara försökt tänka på den här matchen som var idag. Men det är klart det var kul att komma in förra året och kul att få komma in nu igen, och det är ju lite märkligt att det hände på nästan samma datum. Så jag har säkert fått med mig lite erfarenhet av det som hände förra säsongen.

”Man får en klump i magen när HV71 förlorar”

Glifford har under säsongen fått mycket speltid i Oskarshamn, där han imponerat. Han har spelat 13 matcher och är femte bäst i HockeyAllsvenskan vad gäller insläppta mål per match (2,13), av de som stått tio matcher eller fler, och tredje bäst när det gäller räddningsprocenten (91,7).

– Jag tycker att det bara har varit bra att vara där. Det är ett riktigt bra gäng där nere så man har kommit in i det snabbt – och för mig har det bara varit jättebra att få spela. Och jag tycker det går bättre och bättre för oss som lag också. Det har varit en bra säsong.

Har du kunnat ta med dig det självförtroendet upp till SHL?

– Ja, det är klart. Jag kände mig väldigt säker på mitt spel inför den här matchen och det lär väl ha kommit från att det gått bra i HockeyAllsvenskan. Sen är det klart att man ändå måste nollställa sig på något sätt när matchen väl börjar.

– Men jag vill vara en sådan som kan göra bra ifrån sig över en längre tid. Det är en sådan spelare jag vill vara.

Vilka skillnader har du märkt mellan ligorna?

– Det är lite skillnader, det är det helt klart. Dels är det lite annorlunda spel, och så finns det många i HockeyAllsvenskan som hade kunnat spela i SHL, med den skicklighet i SHL. Så det är egentligen lite samma typ av spelare i båda ligorna. Men det går lite fortare här, och spelarna har lite bättre skott i SHL. Kolla på (Jakob) Silfverberg till exempel. Det finns ju en anledning till varför han inte spelar i HockeyAllsvenskan, liksom.

Olof Glifford.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

Från sin tillvaro i Oskarshamn har Olof Glifford, precis som fallet varit de senaste åren, fått se ett HV71 som haft svårt att få med sig resultaten och som tycks vara fast förankrade i botten även den här säsongen.

– Jag har sett alla matcher. Det är liksom…man får alltid en klump i magen när HV förlorar. Och nu när jag själv spelar blir jag såklart extra frustrerad och sammanbiten. Förbannad, till och med.

– Jag tycker vi gör det bra och vi kan vinna matcher, men sen kommer det lite misstag. Jag släpper in lite för billiga mål, exempelvis. Och sen blir det någon sorts snöbollseffekt på grund av det. Det är där problemet sitter lite, tror jag. Vi måste bara bli jämnare och våga lita på att vi kan spela.

Olof Glifford om sin framtid

Oskarshamn spelar nästa vecka hemma mot Almtuna (onsdag) och Björklöven (fredag) samt borta mot Troja/Ljungby (söndag). HV71 spelar hemma mot Skellefteå och Malmö på torsdag respektive lördag. Samtidigt kommer det uppgifter om att Frederik Dichow närmar sig comeback.

Vet du själv hur din framtid ser ut?

– Nej, det vet jag inte. Vi får se på måndag.

Är du beredd att fortsätta hoppa mellan lagen?

– Ja, det har jag ändå gjort nu i några veckor.

Har det varit svårt?

– Nej, svårt skulle jag inte säga. Och om jag någon gång ska lyckas ta mig över till Nordamerika är det så här det kommer funka. Då kommer det vara matcher varannan dag, och kanske med olika lag också, säger Olof Glifford.

– Så jag tycker faktiskt det funkar bra. Är man här så är man här – och är man där så är man där, avslutar han.

