Brynäs meddelar att lagkaptenen Julia Östlund avslutar karriären.

32-åringen fick avsluta sin tre-åriga sejour med ett SM-guld.

– Det känns bra att ha landat i det här beslutet, som har varit ett tufft sådant, säger hon till lagets hemsida.

Foto: Kenta Jönsson / Brynäs

Julia Östlund anslöt till Brynäs inför säsongen 2023/2024, då kom hon närmast från spel Djurgården där hon gjorde nio säsonger. Redan under sitt andra år i Gävle-klubben utsågs hon till SDHL-lagets kapten.

– Det känns bra att ha landat i det här beslutet, som har varit ett tufft sådant. Jag har trivts otroligt bra i Brynäs och är tacksam att jag fick möjligheten att komma hit. Att få avsluta med att bärga föreningens första SM-guld betyder jättemycket för mig, säger Östlund till lagsidan.

Avslutar karriären – men blir kvar i klubben

Under sina tre år i klubben gjorde hon 43 poäng på 117 matcher och fick avsluta med ett SM-guld. Nu passar föreningens sportchef Erika Grahm tackar kaptenen för hennes tid i Brynäs.

– Först och främst vill jag lyfta på hatten och gratulera Julia till en fantastisk karriär på isen, imponerande. Hon har betytt otroligt mycket för oss sedan hon kom hit med sitt driv och rutin. Det har märkts från dag ett att hon vill vinna och jag är glad att hon fick avsluta med att lyfta bucklan. Vi tackar Julia för hennes insatser i Brynäs IF samtidigt som vi gratulerar henne till en framgångsrik karriär, säger Grahm.

Även fast Östlund avslutar karriären blir hon fortfarande kvar i klubben. På sajten skriver de att hon snart kommer att presenteras som ett tillskott inom föreningens kansliorganisation.

Totalt gjorde Julia Östlund 193 poäng på 380 matcher i SDHL under sin karriär. Hon vann två SM-guld, först med Djurgården 2017 och sedan med Brynäs 2026.

