”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Smällen mot Linköping har hållit Frederik Dichow borta sedan 28 oktober. Nu sprider Jönköpings-Posten glädjande bilder från HV71:s fredagsträning.

–Han börjar närma sig så det är positivt, säger målvaktstränaren Joel Gistedt till tidningen.

Frederik Dichow, HV71. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

Sedan HV71 tappade Frederik Dichow för en månad sedan har man hunnit släppa in 23 mål på sju matcher. Samtidigt har den danske VM-målvakten återhämtat sig från sin hjärnskakning och trappat upp sin träning.

Nu har 24-åringen gjort sitt första hela träningspass med resten av laget. Något som Jönköpings-Posten rapporterar under fredagen.

Trots att burväktaren själv tackat nej till en utförligare intervju med lokaltidningen med orden ”vi kan ta det när jag är tillbaka på allvar”, erfar även JP att Dichow ska träna för fullt med HV från måndag. Lördagens möte med Brynäs kan därmed bli en av de sista matcherna han missar denna skadeperiod.

– Vi får se, han börjar närma sig så det är positivt. I dag kunde han köra lite mer än vad han kunna tidigare så det går åt rätt håll, säger målvaktstränaren Joel Gistedt till tidningen.

Ropar efter Olof Glifford

För HV71 är detta ett tydligt glädjebesked efter att Lassi Lehtinen inte kommit upp till önskad nivå i Dichows frånvaro. Något som fått både supportrar och experter som Sanny Lindström (i TV4 Hockey podden) att ropa efter 20-årige Olof Glifford. Målvakten som hoppade in i laget vid den här tiden på förra året och vände den då nedåtgående trenden.

Olof Glifford har hittill spelat 13 matcher i Hockeyallsvenskan och IK Oskarshamn denna säsong, och räddat 91,7 procent av puckarna.

Source: Frederik Dichow @ Elite Prospects