Nyckelspelaren på väg tillbaka – missar kvällens match

Luleås Oskari Laaksonen missade matchen mot Växjö i lördags.

Nu kommer NSD med rapporten att backen även missar kvällens match mot Rögle.

Oskari Laaksonen missar kvällens match. Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån.

Oskari Laaksonen har bara spelat 17 matcher denna säsong. Under de spelade matcherna har han stått för 4 mål och fem assist, nio poäng totalt. Backen har haft skadeproblem under stora delar av säsongen men verkade vara på väg tillbaka. Efter landslagsuppehållet spelade Laaksonen två matcher innan han i lördags var borta igen.



Denna veckan har Laaksonen missat träningarna med laget. Nu kom beskedet att nyckelspelaren kommer missa kvällens hemmamatch mot Rögle då han dras med en skadekänning. Laaksonen är ändå på väg tillbaka och förväntas inte vara borta länge.



— Laaksonen behöver vila lite till men det ska inte vara så långt borta för honom, säger Luleås sportchef Thomas fröberg till Norrländska Socialdemokraten.



Utöver Laaksonen får Luleå klara sig utan forwarden Isac Hedqvist. Hedqvist har varit sjuk under veckan och missar därav kvällens match. SHL är inne i slutskedet av grundserien och Luleå ligger i nuläget på en andra plats. Luleås tabellställning är dock inte säkrad då Frölunda ligger på exakt samma poäng och målskillnad samtidigt som Färjestad ligger en poäng efter.