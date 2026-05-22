Tim Theocharidis är klar för AIK – återförenas med Tuurala
AIK är överens med tidigare Björklöven-backen.
Nu presenterar klubben Tim Theocharidis.
– Jag ser fram emot ett väldigt framgångsrikt år för klubben, säger 27-åringen till lagets hemsida.
Tim Theocharidis har gjort tre raka säsonger i Hockeyallsvenskan. Backen började i Kalmar där han direkt sprutade in poäng, på 51 matcher gjorde han 43 poäng (12+16).
Därefter flyttade 27-åringen norrut och etablerade sig i Björklöven. Efter sina två säsonger i Umeå, samt ett SHL-avancemang, står det klart att Theocharidis blir kvar i Hockeyallsvenskan.
– Jag och min familj är väldigt glada och exalterade över att ha skrivit på för AIK! AIK är en av de mest anrika klubbarna i Sverige, det är en ära att vara en del av det. Jag ser fram emot ett väldigt framgångsrikt år för klubben, säger han till klubbens sajt.
Under tiden i Kalmar tränade han under Viktor Tuuralas ledning, vilket han kommer att göra nu igen i AIK.
Kontraktet är skrivet över säsongen 2026/2027.
