Tim Theocharidis är klar för AIK – återförenas med Tuurala

AIK är överens med tidigare Björklöven-backen.

Nu presenterar klubben Tim Theocharidis.

– Jag ser fram emot ett väldigt framgångsrikt år för klubben, säger 27-åringen till lagets hemsida.

Tim Theocharidis är klar för AIK

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån

Tim Theocharidis har gjort tre raka säsonger i Hockeyallsvenskan. Backen började i Kalmar där han direkt sprutade in poäng, på 51 matcher gjorde han 43 poäng (12+16).

Därefter flyttade 27-åringen norrut och etablerade sig i Björklöven. Efter sina två säsonger i Umeå, samt ett SHL-avancemang, står det klart att Theocharidis blir kvar i Hockeyallsvenskan.

Nu presenterar AIK backen som sitt nyförvärv.

– Jag och min familj är väldigt glada och exalterade över att ha skrivit på för AIK! AIK är en av de mest anrika klubbarna i Sverige, det är en ära att vara en del av det. Jag ser fram emot ett väldigt framgångsrikt år för klubben, säger han till klubbens sajt.

Under tiden i Kalmar tränade han under Viktor Tuuralas ledning, vilket han kommer att göra nu igen i AIK.

Kontraktet är skrivet över säsongen 2026/2027.

