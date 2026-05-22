Hockeyjournalisterna har röstat fram ett All-Star Team för säsongen 2025/26. Där tar bland andra backstjärnan Mira Jungåker plats – efter att ha röstat fram som säsongens bästa svenska spelare.

Mira Jungåker och Hilda Svensson tar plats i årets svenska All-Star Team på damsidan. Foto: Bildbyrån

Det blev ingen medalj på OS för Damkronorna, men säsongen som helhet var ändå ett steg framåt för svensk damhockey.

När säsongen 2025/26 nu summeras har Hockeyjournalisterna röstat fram säsongens All-Star Team bland de kvinnliga spelarna.

Flest röst av samtliga spelare gick till collegebacken Mira Jungåker, tidigare i HV71, som fick sitt stora genombrott under OS i Milano. Av de 13 röstande hade elva Jungåkers namn på sin röstsedel. Ohio State-spelaren utsågs tidigare i veckan till årets svenska spelare.

Även de övriga som röstades in i årets lag är spelare som representerade Damkronorna under OS i februari.

Årets svenska All-Star Team 2025/26

Målvakt

Ebba Svensson Träff, Linköping HC 9 röster

Backar

Maja Nylén Persson, New York Sirens, 10 röster

Mira Jungåker, Ohio State University, 11 röster

Forwards

Hilda Svensson, Ohio State University, 10 röster

Hanna Olsson, Frölunda HC, 5 röster

Thea Johansson, University of Minnesota-Duluth, 7 röster

Omröstningen gäller svenska spelares insatser i sina klubblag i svenska eller europeiska serier samt insatserna (inkluderande de proffs i USA/Kanada) som spelade i OS.