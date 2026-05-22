De tar plats i damernas All-Star Team 2025/26
Hockeyjournalisterna har röstat fram ett All-Star Team för säsongen 2025/26. Där tar bland andra backstjärnan Mira Jungåker plats – efter att ha röstat fram som säsongens bästa svenska spelare.
Det blev ingen medalj på OS för Damkronorna, men säsongen som helhet var ändå ett steg framåt för svensk damhockey.
När säsongen 2025/26 nu summeras har Hockeyjournalisterna röstat fram säsongens All-Star Team bland de kvinnliga spelarna.
Flest röst av samtliga spelare gick till collegebacken Mira Jungåker, tidigare i HV71, som fick sitt stora genombrott under OS i Milano. Av de 13 röstande hade elva Jungåkers namn på sin röstsedel. Ohio State-spelaren utsågs tidigare i veckan till årets svenska spelare.
Även de övriga som röstades in i årets lag är spelare som representerade Damkronorna under OS i februari.
Årets svenska All-Star Team 2025/26
Målvakt
Ebba Svensson Träff, Linköping HC 9 röster
Backar
Maja Nylén Persson, New York Sirens, 10 röster
Mira Jungåker, Ohio State University, 11 röster
Forwards
Hilda Svensson, Ohio State University, 10 röster
Hanna Olsson, Frölunda HC, 5 röster
Thea Johansson, University of Minnesota-Duluth, 7 röster
Omröstningen gäller svenska spelares insatser i sina klubblag i svenska eller europeiska serier samt insatserna (inkluderande de proffs i USA/Kanada) som spelade i OS.
