Uppgifter: Nobbar Luleå – för Djurgården

Noel Gunler uppgavs vara aktuell för en återkomst till Luleå nästa säsong. Nu skriver Expressen att forwarden är klar för Djurgården istället.

Noel Gunler under en försäsongsmatch med Carolina Hurricanes.

Foto: AP Photo/George Walker IV.

För bara ett par dagar sedan uppgavs Noel Gunler ha fått ett anbud från Luleå. Det ser däremot inte ut att bli en flytt hem till Norrbotten. Istället ska han vara klar för en SHL-konkurrent. Enligt Expressens uppgifter är forwarden överens med Djurgården till nästa säsong.

Den nu 24-åriga forwarden kom fram i Luleå och gick genom hela klubbens akademi hela vägen upp till A-laget. Under sitt sista juniorår valde han däremot att lämna klubben för spel i Brynäs. Där blev det ytterligare en säsong och 23 poäng på 52 matcher. Efter den säsongen, 21/22, valde han att lämna för spel i Nordamerika.

Det har nu blivit tre säsonger i AHL, med en avstickare till Kärpät. NHL-debuten har däremot uteblivit och till nästa säsong uppges han därför vilja flytta hem till Sverige. Där det alltså ser ut att bli spel i Djurgården. Den här säsongen har han gjort 31 poäng på 59 matcher i farmarligan, en notering som är personbästa i ligan.

Noel Gunler har spelat ett junior-VM för Sverige och draftades av Carolina Hurricanes i andrarundan 2020.

