Uppgifter: Kan lämna Björklöven – aktuell för SHL-konkurrent

Luleå uppges kunna värva från SHL-nykomlingen Björklöven.

Enligt Norrbottens-Kuriren har Luleå tagit kontakt med centern Jacob Olofsson.

Jacob Olofsson uppges kunna gå från Björklöven till Luleå. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

I våras var Jacob Olofsson med och förde upp Björklöven till SHL. Det är däremot oklart om centern kommer att få följa med laget upp till högsta ligan.

26-åringen har ett utgående kontrakt med ”Löven” och än har det inte kommunicerats något om Olofssons framtid. Han har alltså inte blivit avtackad av Björklöven ännu men har fortsatt en osäker situation då han är kontraktslös för tillfället.

Nu uppges Jacob Olofsson ändå kunna bli kvar i SHL om han inte får något nytt kontrakt av Björklöven.

Jacob Olofsson aktuell för Luleå Hockey

Det är Norrbottens-Kuriren som uppger att Luleå har visat intresse för att plocka in Olofsson som en breddspelare inför den kommande säsongen. Tidningen skriver att Luleå har tagit kontakt med Jacob Olofsson och överväger en övergång för att stärka sin centeruppsättning inför säsongen 2026/27.

Jacob Olofsson är född i Piteå och uppväxt i Boden och skulle i sådana fall återvända hem till Norrbotten. Olofsson spelade också i Luleå som ungdom innan han flyttade ner till Timrå. Jacob Olofsson var en stor talang som ung i Timrå och vann Guldgallret som HockeyAllsvenskans bästa junior redan som 17-åring efter att ha gjort 21 poäng på 43 matcher säsongen 2017/18. Olofsson var med och spelade upp Timrå till SHL både 2018 och 2021. Totalt har han gjort 99 SHL-matcher i sin karriär där han också har spelat för Skellefteå och Frölunda.

Under säsongen 2021/22 flyttade Jacob Olofsson till Björklöven. Han har sedan varit en nyckelspelare för det allsvenska topplaget under fyra och ett halvt år vilket kulminerade i vårens SHL-avancemang. Nu kan centern däremot lämna Umeå efter 232 matcher i Löven-tröjan.

Source: Jacob Olofsson @ Elite Prospects