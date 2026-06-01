Uppgifter: Boden drar i Tornberg
Följ HockeySverige på
Google news
August Tornberg lämnade Färjestad i inledningen på den här säsongen. Nu är backen aktuell för en återkomst till Boden i Hockeyettan, skriver Spelcash.se.
Det var i inledningen av den här säsongen som August Tornberg lämnade Färjestad efter 152 matcher i klubben. Det blev då en flytt till Finland och KalPa där han stod för tio poäng på 44 matcher den gångna säsongen. Till nästa säsong är 34-åringen klubblös.
Nu kan backen också vara aktuell för en oväntad flytt.
Enligt Spelcash hoppas nämligen Boden att kunna locka hem veteranen. Tornberg seniordebuterade i klubben och spelade även där under ungdomsåren. Sajten skriver nu att parterna för en dialog där klubben är förhoppningsfull.
August Tornberg har tidigare gjort flera säsonger i Hockeyettan med Piteå, Kallinge/Ronneby och Kalix. Säsongen 18/19 tog han sedan steget upp i Hockeyallsvenskan och Björklöven. Därefter blev det spel i Västerås innan han för fyra år sedan skrev på för Färjestad.
Boden har redan gjort klart med en prestigevärvning till nästa säsong i form av Niclas Burström. Det återstår nu att se om de får in ännu ett välmeriterat namn på backsidan till nästa säsong.
Source: August Tornberg @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: