August Tornberg lämnade Färjestad i inledningen på den här säsongen. Nu är backen aktuell för en återkomst till Boden i Hockeyettan, skriver Spelcash.se.

August Tornberg jublar efter 2-1 under ishockeymatchen i SHL mellan Färjestad och Växjö den 27 september 2025 i Karlstad.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

Det var i inledningen av den här säsongen som August Tornberg lämnade Färjestad efter 152 matcher i klubben. Det blev då en flytt till Finland och KalPa där han stod för tio poäng på 44 matcher den gångna säsongen. Till nästa säsong är 34-åringen klubblös.

Nu kan backen också vara aktuell för en oväntad flytt.

Enligt Spelcash hoppas nämligen Boden att kunna locka hem veteranen. Tornberg seniordebuterade i klubben och spelade även där under ungdomsåren. Sajten skriver nu att parterna för en dialog där klubben är förhoppningsfull.

August Tornberg har tidigare gjort flera säsonger i Hockeyettan med Piteå, Kallinge/Ronneby och Kalix. Säsongen 18/19 tog han sedan steget upp i Hockeyallsvenskan och Björklöven. Därefter blev det spel i Västerås innan han för fyra år sedan skrev på för Färjestad.

Boden har redan gjort klart med en prestigevärvning till nästa säsong i form av Niclas Burström. Det återstår nu att se om de får in ännu ett välmeriterat namn på backsidan till nästa säsong.

Source: August Tornberg @ Elite Prospects