Efter skräckskadan – nu väntar NHL-camp

Säsongen tog slut abrupt med en lårkaka som blev karriärshotande. Nu ska Gustav Hillström åka över till USA – innan det är dags att slå sig in i Brynäs.

— Gör jag bra saker här öppnar det upp möjligheter för att spela ett JVM, vilket skulle vara jättecoolt, säger 19-åringen till Hockeysverige.se.

Gustav Hillström ska åka över på NHL-camp innan han slår sig in i Brynäs.

Gustav Hillström råkade ut för en allvarlig skada förra säsongen som ni kan läsa om här.

Nu har han slängt kryckorna och jobbar på att ta en plats i SHL för Brynäs, men det var inte där 19-åringens karriär startade utan i anrika Strömsbro.

— Jag bor borta i Strömsbro, växte upp och har bott där hela livet med mamma och pappa. Sedan blev det Brynäs i U16 och efter det har jag gått hela vägen upp till herrlaget, berättar Gustav Hillström som ser tillbaka med glädje på just tiden i Strömsbro.

— Skitkul. Jag har några kompisar som har hängt med hela vägen. Till exempel Aron Dahlqvist. Jag trivdes jättebra där samtidigt som vi var ett bra lag som ville vinna.

Går i pappas spår

Pappa är Anders Hillström som själv har spelat två säsonger i Elitserien med Brynäs.

— Han har betytt jättemycket och har dessutom gått igenom samma skada som jag gjorde, men det blev inte riktigt lika allvarligt.

Vad är det bästa råd du fått av pappa som hockeyspelare?

— Han var back och jag är forward så det är mer att han varit väldigt pushande.

Pappa Anders Hillström i en match med Brynäs.

Inför säsongen 2021/22 lämnade Gustav Hillström Strömsbro för spel med Brynäs.

— Jag blev uttagen till en sommartrupp och vi hade internmatcher. Efter det tog man ut ett lag till Brynäs U16 så man kom in i elithockeyn på så sätt.

— Jag tycker ändå att det var en stor skillnad eftersom allt blev mer proffsigt när jag kom till Brynäs. När jag lämnade Strömsbro, moderklubben, blev det lite mer elit.

Var det där och då du gjorde valet att satsa fullt ut på hockeyn?

— Nej, jag skulle säga att jag velat bli hockeyspelare hela livet. Jag har hållit på med andra sporter som innebandy och fotboll också men ändå känt att hockey är det jag vill hålla på med.

Fick göra SHL-debut

Säsongen 2022/23, under sin andra säsong i Brynäs, lät förbundskaptenen Markus Korpinen Gustav Hillström dra på sig landslagströjan för första gången.

— Det var i U16 och jag fick åka ner till Tranås och spela en fyrnationsturnering. Verkligen en barndomsdröm att få dra på sig landslagströjan.

— Precis innan hade vi vunnit U16-SM-guld med Brynäs så jag åkte därifrån direkt till landslagssamlingen. Det var egentligen bara att dra på mig landslagströjan och gå ut och lira.

— Vi var dessutom tre till från Brynäs, Aron Dahlqvist, Sigge Holmgren och William Forsberg.

Gustav Hillström har varit med en del i juniorlandslaget.

Var det en trygghet att ha med sig lagkompisarna vid den första landslagsturneringen?

— Ja, så var det, men jag hade ändå stött på de andra som var med i landslaget i några ishallar, så jag kände många av dem också.

Säsongen 2024/25 debuterade han i SHL.

— Sjukt coolt, säger Gustav Hillström med ett leende och fortsätter:

— Jag har följt Brynäs sedan jag var ett litet barn och gått på hur många matcher som helst. Att då sedan få gå ut och lira var sjukt coolt.

— Jag var med redan i oktober mot Växjö, men då fick jag inget byte. Då fick jag beskedet på morgonen. Nästa gång var det liknande, att jag fick reda på morgonen att jag skulle lira. Då var det bara hem, ladda om och sedan gå ut och göra mitt bästa.

Gustav Hillström är på väg fram i Brynäs

Hur nervös hann du bli?

— Jag tror att det var rätt lugnt ändå. Jag försökte bara njuta och ta in stämningen här inne (Monitor ERP Arena).

Går det bara att njuta när man får debutera i SHL?

— Klart att det var lite nervöst också och så ska det vara. Som jag sa har jag följt Brynäs hela tiden så när jag får vara med där ute försöker jag njuta så mycket jag kan.

Hur togs du emot av gubbarna i Brynäs?

— De är grymma. Väldigt schyssta och kommer med bra råd. Det är många bra och erfarna NHL-lirare där inne, så det är bara att fråga dem om det är någonting.

Det blev totalt 27 matcher i SHL för 19-åringen förra säsongen trots den tuffa skadan.

— Jag tycker ändå att säsongen varit bra och att jag tagit steg. Den började med att jag var i J20. Sedan kom jag in lite mer i SHL-hockeyn, men det blev även lite CHL.

— Det är bra att jag fått med mig en del seniorerfarenhet, så jag skulle säga att jag ändå är rätt nöjd.

Michal Svrcek, William Forsberg och Gustav Hillström jublar efter finalen i ishockey i junior-SM för U16 mellan Brynäs och Täby den 7 april 2023 i Nyköping.

Vilka förväntningar har du på kommande säsong?

— Mitt mål är att slå mig in här nu, etablera mig och ta en riktig plats. Det kommer jag göra allt för att lyckas med.

Vad tror du krävs av dig då?

— Verkligen vilja det och försöka bli bättre varje dag. Träna stenhårt.

Finns spel i juniorlandslaget med i förväntningarna?

— Ja, såklart. Gör jag bra saker här öppnar det upp möjligheter för att spela ett JVM, vilket skulle vara jättecoolt. Det är något jag har i åtanke.

Draftades av Devils

Under midsommarhelgen 2025 draftades Gustav Hillström av New Jersey.

— Jag hade haft några möten med NHL-klubbar. Sedan var jag på ett bröllop. Jag satt med telefonen under bordet och kollade. Då ringde min agent, Radek Hamr, och sa att jag hade blivit draftad.

— Då var det bara att åka hem direkt, packa och åka över till New Jersey på morgonen dagen efter. Det var snabba ryck och också sjukt coolt.

Tanken är också att han ska åka över till New Jersey under sommaren.

— Jag åker över på ”development camp” den 27:e och hänger lite med laget där. Jag är med och kör här på isen nu, men vi får se hur det blir när jag är där.

Gustav Hillström i Brynäs.

Kan du gå för fullt när du är på is?

— Nej, inte riktigt ännu.

Blir det att träna med New Jerseys målvakt, Jacob Markström, i sommar?

— Det vet jag inte. Vi har is med Brynäs fram till midsommar.

— Han skrev grattis till mig när jag blev draftad. Annars har jag inte pratat med honom, men han skrev i alla fall till mig vilket var kul, avslutar Gustav Hillström.

