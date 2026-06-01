MJÖRNBERG: Forshaga först ut att dra sig ur – nu öppnar cirkusen

Det verkar inte bättre än att den ekonomiska situationen tillslut hunnit ikapp Forshaga och tidningsrapporter under måndagen gör gällande att värmlänningarna drar sig ur Hockeyettan. Det öppnar dörren till en cirkus som riskerar att pågå långt in i sommaren.

Det har tisslats och tasslats i kulisserna den senaste månaden. Pengarna är slut. Spelarna lämnar det sjunkande skeppet. De kanske inte ens får ihop ett lag. De kan komma att dra sig ur Hockeyettan. De kanske rent av lägger ner hela a-laget.



Ingen rök utan eld. Under måndagen avslöjade Värmlands Folkblad att styrelsen i Forshaga under helgen ska ha tagit beslutet att klubben drar sig ur Hockeyettan.



Ekonomin som svajat rejält under en längre tid gick helt enkelt inte att få ihop längre. Speciellt inte som kommunen verkar ganska ovillig att ösa extra pengar för att lösa driften av ishallen.



Föreningens representanter har ju ganska benhårt hävdat att så inte varit fallet, men med tanke på att ishallen Ängevi stått och förfallit samtidigt som spelare kunnat kvittera ut skapliga Hockeyettan-löner (well, fram till att utbetalningarna slutade komma förstås) är det ingen långsökt tanke att experimentera med att kommunala stödpengar skulle kunna ha hamnat på lite fel ställe.



Egentligen spelar det mindre roll. Sagan tycks ha fått sitt slut. Den dyra Hockeyettan har skördat ytterligare ett offer.



Till tidningen meddelar ordförande Christer Larsson att klubben kommer att kommunicera på onsdag. Då får vi väl förmodligen det slutgiltiga beskedet om att klubben drar sig ur.



Väldigt trist, men kanske inte så oväntat.



Men det är ett besked som när det väl blir officiellt kommer slå upp dörrarna till cirkusen på vid gavel.