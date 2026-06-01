Tingsryd är överens med en gammal publikfavorit.

Kim Tallberg, 34, återvänder till Smålandsklubben, det skriver föreningen på sin sajt.

Tingsryd är överens med Kim Tallberg

Foto: Jörgen Jarnberger / Bildbyrån

Kim Tallberg lämnade Tingsryd för fyra år sedan, därefter har han gjort fyra säsonger i England. Nu står det klart att 34-åringen återvänder till Småland.

Forwarden är överens med Tingsryd för spel i Hockeyettan från och med nästa säsong.

”Kim är en spelare som är oerhört seriös i sitt yrkesutövande och som aldrig fuskar med vare sig förberedelser eller prestationer. Med sitt fina målsinne, sin skicklighet med pucken och sin starka arbetsmoral får TAIF in en profil som både kommer att passa väl in i gruppen och bidra till att höja standarden ytterligare”, skriver klubben på sin hemsida.

Tallberg gjorde sin första säsong med Tingsryd 2016/2017 då han lånades sedan ut av Nybro Vikings. Han blev kvar i TAIF under två säsonger, därefter gick han till AIK. Två år senare var han tillbaka i Småland och spelade för Tingsryd igen. Detta kommer alltså att bli 34-åringens tredje sejour i föreningen.

Senast som Tallberg spelade för Smålandsklubben var under säsongen 2021/2022, då gjorde han 21 poäng (14+7) på 52 matcher i HockeyAllsvenskan. Forwarden har under det senaste året spelat för den engelska klubben Coventry Blaze. Även där noterades han för 21 poäng (7+14) på 54 matcher.

Under sin karriär har Kim Tallberg sammanlagt gjort 91 poäng på 261 matcher i HockeyAllsvenskan samt 160 poäng på 262 matcher i Hockeyettan.

