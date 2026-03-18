Uppgifter: Har fått ett bud från Luleå

Intresset från Luleå har sedan tidigare varit tydligt. Nu menar NSD att SHL-klubben även kommit med ett bud till Noel Gunler.

Noel Gunler i Luleå 2020.

”Han är superpositiv till det. Jag ska åka över dit och hälsa på honom om ett tag och det är en av sakerna vi kommer prata om”

När agenten Martin Nilsson, i februari, uttalade sig om framtiden för Noel Gunler var det så det lät. Detta då NSD skrivit att Luleå varit intresserade av att plocka hem forwarden från Chicago Wolves och AHL. Nu skriver tidningen på nytt om 24-åringen som är fostrad i just Luleå.

Denna gång handlar det om ett konkret kontraktsförslag från SHL-klubben.

NSD skriver även att Gunler ”väntas fatta ett beslut inom kort”, samtidigt som konkurrenter i SHL även är intresserade. Ett mer lukrativt erbjudande än det Luleå lagt fram ska dessutom ha kommit från en tjeckisk klubb.

Den nu 24-årige Noel Gunler lämnade Luleå 2020 för att sedan ta nästa kliv i Brynäs. Därifrån blev det AHL och Chicago Wolves. Sedan flytten 2022 har det dock inte blivit någon chans på den stora scenen, med Carolina Hurricanes, i NHL. Det var även de som valde Gunler i andra rundan av NHL-draften 2020.

