Moras desperata drag – ber fansen om pengar ”Hjälp oss”

Mora IK vädjar om hjälp.

Nu lanserar klubben ”Spelarstödet” för att få in pengar till spelarkassan, där målet är att behålla Marcus Karlström och värva Damien Giroux.

”Hjälp oss stärka laget”, skriver laget på sin sajt.

Marcus Karlström är en av spelarna Mora behöver pengar till för att behålla

Den sistnämnda är en kanadensisk forward som har erfarenhet av AHL, han har också gjort en NHL-match med Minnesota Wild.

Men klubbens ekonomi är inte tillräcklig för att ha råd att finansiera spelarna, därför ber de om hjälp från supportrarna.

”Nu behöver vi er hjälp. Var med på resan och bidra till att stärka truppen inför säsongen 26/27. Varje bidrag gör skillnad och tillsammans visar vi kraften som finns runt vårt Mora IK”, skriver föreningen på sin hemsida.

