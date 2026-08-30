Noah Steen öppnar för spela i Örebro igen i framtiden.

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Noah Steen imponerade i Örebro förra säsongen med tolv mål och 22 poäng på 52 matcher vilket ledde till att han skrev ett NHL-kontrakt med Tampa Bay Lightning. Till nästa säsong ska norrmannen spela på andra sidan Atlanten och han tog därmed farväl av Örebro i våras.

Nu är dock Steen tillbaka i Närke igen. De senaste dagarna har 22-åringen återvänt och tränat med Örebro igen.

– Det är jättekul och jättetrevligt att hälsa på alla, både gamla ansikten och nya ansikten. Det är jättetrevligt att vara tillbaka och jag har känt att jag har varit väldigt välkommen här, även om jag inte ska spela här i år, säger han i en video via klubbens kanaler.

Noah Steen värvades till Örebro från Mora 2024 och spelade två år i klubben. Han är nu positiv kring Örebros chanser i SHL inför den kommande säsongen.

– Ett väldigt offensivt, starkt och framåtviktat lag. Jag tycker att de har värvat väldigt bra, det är många bra backar och såklart har det även spetsat upp på forwardssidan. Jag tycker att det ser väldigt bra ut och det ska bli jävligt kul att följa nu till hösten.

Noah Steen öppnar för att återvända till Örebro Hockey

Efter att ha skrivit på för Tampa Bay Lightning i våras åkte Noah Steen över och fick testa på spel i AHL med farmarlaget Syracuse Crunch. Han spelade sedan också Hockey-VM med Norge där Steen gjorde succé och vann skytteligan med sju mål. Steen sköt också avgörandet mot Kanada för att säkra en sensationell bronsmedalj för Norge.

Under hösten kommer han att flytta till Nordamerika permanent för spel i Tampa Bays organisation.

– Mitt mål är att etablera mig, först i farmarlaget, och sedan ta mig upp därifrån. Jag har en lite längre process på NHL kanske så nu ska man försöka ”grinda” sig uppåt sakta men säkert. Det är tanken i varje fall, sedan får man se vad som händer. När man väl åker över för camp, då kan allt hända och då jävlar ska man gå för det, säger Steen.

Noah Steen skrev ett tvåårskontrakt med Tampa Bay Lightning. Oavsett hur NHL-äventyret går öppnar nu Noah Steen för att eventuellt återvända till Örebro i framtiden.

– Både jag och tjejen trivs väldigt, väldigt bra i Örebro. Det är en anledning till varför vi kommer tillbaka hit nu under sommaren och gärna kommer hit och hälsar på. Vi trivs väldigt bra och har alltid gjort det. Vi har känt oss hemma här i Örebro. Vi får se vad som händer framöver, det är nog inte omöjligt att man kommer tillbaka någon gång, säger 22-åringen.