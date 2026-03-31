Efter uppgifterna – skriver NHL-kontrakt

Expressen har tidigare uppgett att Örebro kan tappa Noah Steen. Nu skriver den norske 21-åringen på sitt första NHL-kontrakt i Tampa Bay Lightning.

”Jag har aldrig hört talas om den killen tidigare”, sade Luleås Brendan Shinnimin efter att Noah Steen kommit in under skinnet på motståndarna i åttondelsfinalen. Nu är det just den killen som har skrivit på sitt första NHL-kontrakt.

PuckPedia rapporterar om det tvååriga rookie-avtalet, natten till tisdag, och plötsligt ser framtiden i Örebro oviss ut för 21-åringen.

Vid uttåget mot just Luleå rapporterade Expressen att just denna överenskommelse var på gång, och nämnde samtidigt att en flytt över Atlanten kunde ske. Steen valdes tidigare i sjunde rundan av NHL-draften, och ser nu ut att plockas över av Tampa Bay Lightning. NHL-kontraktet börjar gälla från och med 2026/27 och innehåller en lönetaksträff på 972 500 dollar.

Oslo-födde Noah Steen kom till Mora och Sverige som J18-spelare, och slog sig därifrån in i Hockeyallsvenskan. Därifrån fick han ett treårskontrakt med Örebro, som var tänkt att hålla honom kvar till 2027. Under detta andra år i SHL stod forwarden för 22 poäng (12+10).

