Håkanson: ”Ledningen ville något annat”

Mikael ”Musse” Håkanson blir varken kvar som huvudtränaren eller assisterande i Linköping. Detta trots hans egna ambition.

– Linköping ville gå en annan väg. Då har ledningen tagit det beslutet och det får jag acceptera, säger han till Corren.

Mikael ”Musse” Håkanson har fått lämna Linköping. Foto: Bildbyrån/Magnus Andersson.

Medan en ny huvudtränaren ryktats in till Linköping har framtiden för Mikael Håkanson varit osäker. Men efter måndagens besked om att ”Ante” Karlsson klivit in står det klart att 51-åringen fått gå vidare. Han blir därmed inte heller kvar som assisterande, vilket rapporterats som ett alternativ.

När Corren når ”Musse” berättar han att ambitionen var att fullfölja tvåårskontraktet.

– Jag ville köra ett år till, men ledningen ville något annat. Det får jag acceptera. Så enkelt är det, säger Håkansson till tidningen och fortsätter efter frågan om han blivit erbjuden en roll som assisterande.

– Linköping ville gå en annan väg. Då har ledningen tagit det beslutet och det får jag acceptera.

”Jag visste att första året skulle bli speciellt”

Den tidigare LHC-spelaren hade inför jobbet gjort sex tidigare år i SHL, men inget av dessa var som huvudtränare – precis som tiden i Schweiz. Därmed var han helt grön i rollen.

– När jag kom till Linköping var jag inställd på två år. Jag visste att första året skulle bli speciellt. Det var första året som huvudtränare för mig. Samtidigt har jag gett allt jag kan och gjort allt jag kunnat. Ambitionen var att fortsätta, men det är vad det är, säger han till Corren.

Vad som händer härnäst har inte 51-åringen lagt särskilt många tankar på ännu.

– Nej det har jag faktiskt inte. Det har gått ganska snabbt här. Det är vad det är, säger Håkanson.

