Anders ”Ante” Karlsson är tillbaka som huvudtränare för Linköping.

Han skriver ett långt kontrakt som ny coach för LHC.

– Jag kände tidigt att jag ville komma tillbaka till Linköping, säger ”Ante” till klubbens hemsida.

Anders ”Ante” Karlsson är tillbaka i LHC-kostymen. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Linköping meddelade nyligen att de bryter kontraktet med huvudtränaren Mikael ”Musse” Håkanson som får lämna klubben med omedelbar verkan.

Direkt efteråt presenterar de också hans ersättare.

Det blir Anders ”Ante” Karlsson som återvänder och tar över jobbet som ny huvudtränare. Tränaren klev in i LHC under säsongen 2024/25 men fick sedan lämna och flyttade i stället till finska Tappara där han i dag är assisterande tränare. Efter säsongen kommer han dock att lämna Tappara och är tillbaka hos SHL-klubben.

– Jag trivdes väldigt bra under min tid i Linköping. Jag fastnade direkt för staden, supportrarna, arenan och människorna i organisationen. I den här processen kände jag tidigt att jag ville komma tillbaka till Linköping. Det känns jäkligt inspirerande och jag ser fram emot vad vi kan uträtta här tillsammans, säger Anders ”Ante” Karlsson på Linköpings hemsida.

Han fortsätter:

– Precis som senast jag var här så är det en spännande utmaning. Då kom jag in i mitten på säsongen. Den här gången är det från start och det gäller att alla i laget, både spelare och ledare, vet målsättningen med säsongen, vilka roller man har och hur vi ska spela. Jag är övertygad om att det går att skapa bra förutsättningar oavsett hur det har sett ut i tabellen historiskt, säger ”Ante”.

Anders ”Ante” Karlsson är tillbaka i Linköping

Anders ”Ante” Karlsson har tidigare tränat Timrå, Södertälje och Färjestad i Sverige. Detta blir alltså hans andra sejour i Linköping. Nu kommer han också att vara huvudtränare för flera år framöver. LHC har nämligen skrivit ett kontrakt med 56-åringen som gäller till 2029.

– Vi är väldigt glada över att välkomna ”Ante” tillbaka till Linköping Hockey Club. Han gjorde ett starkt intryck under sin korta tid här tidigare, både genom hur han knöt an till gruppen och den nivå av kravbild han satte i det dagliga arbetet. Han bidrar med tydlighet, struktur och en klar identitet i hur han vill att laget ska spela – något som ligger helt i linje med den riktning vi vill att klubben ska ta. Han brinner verkligen för att vara en del av den här föreningen och vi är övertygade om att han är rätt person att leda laget framåt, säger sportchefen Broc Little.

Linköping skriver samtidigt också att de fortsatt aktivt håller på att rekrytera en general manager samt en assisterande tränare.

