Ny galen VM-kross – vinner med 9-0 igen

Schweiz vann med 9–0 mot Ungern

Schweiz sjätte seger på de senaste sex matcherna

Schweiz Roman Josi tremålsskytt

Schweiz vann med 9–0 (1–0, 6–0, 2–0) på hemmaplan mot Ungern i VM Grupp A herr.

I och med detta har Schweiz hela sex raka segrar i VM Grupp A herr och behöver en seger till för att gå igenom serien utan att tappa poäng.

Schweiz Roman Josi tremålsskytt

Roman Josi gav Schweiz ledningen efter 18 minuters spel efter förarbete från Ken Jäger och Damien Riat.

I andra perioden var Schweiz starkast och gick från 1–0 till 7–0 genom två mål av Roman Josi, ett mål av Sven Andrighetto, ett mål av Timo Meier, ett mål av Calvin Thürkauf och ett mål av Denis Malgin.

12.58 in i tredje perioden satte Denis Malgin pucken återigen framspelad av Calvin Thürkauf och Sven Andrighetto och ökade ledningen. Efter 15.09 gjorde Simon Knak också 9–0 på pass av Roman Josi. Det fastställde slutresultatet till 9–0.

Sven Andrighetto gjorde ett mål för Schweiz och spelade dessutom fram till fyra mål, Roman Josi gjorde tre mål och ett målgivande pass, Calvin Thürkauf gjorde ett mål och två målgivande passningar och Denis Malgin gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Tisdag 26 maj 20.20 spelar Schweiz hemma mot Finland i sista omgången. Ungern möter USA borta måndag 25 maj 16.20.

Schweiz–Ungern 9–0 (1–0, 6–0, 2–0)

VM Grupp A herr

Första perioden: 1–0 (18.09) Roman Josi (Ken Jäger, Damien Riat).

Andra perioden: 2–0 (20.29) Roman Josi, 3–0 (22.54) Roman Josi (Nico Hischier, Sven Andrighetto), 4–0 (31.37) Timo Meier (Janis Jerome Moser), 5–0 (33.07) Denis Malgin (Calvin Thürkauf, Sven Andrighetto), 6–0 (35.48) Calvin Thürkauf (Sven Andrighetto, Denis Malgin), 7–0 (39.04) Sven Andrighetto (Janis Jerome Moser, Tim Berni).

Tredje perioden: 8–0 (52.58) Denis Malgin (Calvin Thürkauf, Sven Andrighetto), 9–0 (55.09) Simon Knak (Roman Josi).

Utvisningar, Schweiz: 2×2 min. Ungern: 3×2 min.

Source: WC League Page @ Elite Prospects