Mattias Tedenby är fortfarande klubblös - men tränade idag med HV71.

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Tidigare i år gick Mattias Tedenbys kontrakt med HV71 ut och i juni bekräftade klubben att 36-åringen inte erbjöds något nytt avtal och i stället lämnade HV.

Under onsdagens träning dök plötsligt Tedenby upp i Husqvarna Garden och tränade med HV71 igen. På grund av att HV har skador på forwards som Martin Johnsen, Oskar Stål Lyrenäs och Wille Magnertoft blev veteranen inbjuden att komma och träna med SHL-laget igen.

– Det har varit lite småskavanker och så ringde de och frågade om jag kunde komma. Det är en win-win för mig med, att få hålla igång, säger Tedenby till Jönköpings-Posten efter träningen.

Mattias Tedenby svarar om framtiden – och HV71

Mattias Tedenby stod för 8+3 på 52 matcher i SHL förra säsongen där han återigen var med och räddade kvar HV71 via kvalspel. Efter säsongens slut har Tedenby dock gått klubblös i sökandet efter en ny klubbadress.

Efter att hela sommaren nu har passerat står 36-åringen fortsatt utan kontrakt och svarar nu om sin framtid som hockeyspelare.

– Jag är väl öppen för det mesta. Jag tänker att om jag får något kontrakt jag skulle tycka var roligt så kommer jag att ta det. Annars är det som det är, haha, säger Tedenby till JP och är också tydlig att han inte kommer att spela för någon annan klubb än HV71 i Sverige:

– Är det inte HV är det utomlands, helt klart.

Totalt har Tedenby spelat 639 matcher och gjort 255 poäng för HV71 under sin karriär. Han har även varit med och vunnit tre SM-guld med klubben, 2008, 2010 och 2017. Att Tedenby nu tränar med HV71 har lett till spekulationer om att han skulle kunna återvända till HV som en korttidslösning för att täcka upp för skador.

– Det får vi se. Vi tar en dag i taget. Jag ska vara med i morgon (på torsdagen) också, sedan får vi se, säger Mattias Tedenby.