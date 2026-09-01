Dubbla skador i HV71 – missar träningsmatcherna

Martin Johnsen och Oskar Stål Lyrenäs saknas för HV71.

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I veckan ska HV71 resa ner till Malmö för en försäsongsturnering där man ställs mot enbart SHL -motstånd. Det blir först en match mot Örebro på fredag innan Linköping eller värden Malmö står för motståndet på lördag.

Smålänningarna är dock brandskattade på grund av skador inför den kommande säsongen. Under försäsongen har målvakten Olof Glifford, backarna Karl Annborn och Niklas Hansson samt forwarden Wille Magnertoft saknats med skador. Nu adderas två ytterligare namn till skadelistan.

HV71:s besked om Martin Johnsen och Oskar Stål Lyrenäs

Centern Martin Johnsen utgick från HV:s träning under tisdagen och det är i nuläget osäker status på norrmannen.

”Martin fick en smäll i dag och vi håller på att utvärdera det”, skriver HV-läkaren Jonas Kalman i ett sms till Jönköpings-Posten.

Samtidigt har Oskar Stål Lyrenäs också saknats på lagets träningar under både måndagen och tisdagen på grund av en överbelastningsskada.

Därmed väntas varken Johnsen eller Stål Lyrenäs komma till spel för HV71 under matcherna i Malmö.

”Båda blir sannolikt borta denna vecka till att börja med”, skriver Jonas Kalman.

HV71 ser dock samtidigt ut att kunna få förstärkning i truppen igen. Nyförvärvet Mike Hardman har landat i Jönköping och tränade med laget för första gången i måndags. Samtidigt har även skadade Aleksi Heponiemi börjat träna för fullt igen och närmar sig spel igen. Det är i nuläget okänt ifall Hardman och Heponiemi är spelklara till fredagens möte med Örebro.

Source: Oskar Stål Lyrenäs @ Elite Prospects