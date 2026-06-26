Klubbikonen tackar för sig - efter 600 matcher: "Inte bara ett lag"

Mattias Tedenby efter SM-guldet 2017. Foto: Bildbyrån

36-årige Värnamo-sonen Mattias Tedenby kom hem till HV71 efter fyra säsonger i Nordamerika säsongen 2014/2015. En sejour där han var med och spelade fram till guldmålet i SM-final 7 mot Brynäs 2017. Därefter lämnade han för en säsong i Schweiz och ett par säsonger i KHL innan han återigen vände hem till Jönköping och HV71 inför säsongen 2022/2023.

– Det går knappt beskriva vad Mattias betytt för HV71 och hockeyn i Jönköping. Inte bara genom all show han levererat på isen, utan också vilken fin människa och ambassadör han varit för klubben. Jag kan bara tänka mig hur många barn som sprungit runt och spelat landhockey och låtsats att de varit Mattias Tedenby. Vi vill rikta ett stort tack till Mattias och skicka med honom ett varmt lycka till vad han än tar för sig i framtiden, säger Johan Hult.

"En del av ens identitet"

Totalt har Tedenby gjort 520 seniormatcher för klubben och därtill ett 100-tal juniormatcher.

– Vissa klubbar spelar man för. Andra blir en del av ens identitet. För mig har HV71 inte bara varit ett lag – det har varit ett hem. När jag ser tillbaka på min tid i HV71 tänker jag främst inte på matcher eller mål, utan på människorna som gör den här klubben och på alla minnen vi skapat tillsammans. Det är med stor stolthet jag spelat i HV-tröjan och jag är oerhört tacksam mot alla som varit en del av min resa. Tack för att ni har gjort de här åren oförglömliga, säger Mattias Tedenby ett uttalande.

Var Mattias Tedenby spelar kommande säsong är inte klart.