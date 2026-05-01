Glädjebeskedet: Duon stannar i Luleå

Varken Mathias Bromé eller Jesper Sellgren utnyttjar sina klausuler. Därmed blir de båda kvar i Luleå inför 2026/27.

”Jag måste sätta mig ner med agenten och familjen och diskutera.”

Trots gällande avtal till 2028 var det så Mathias Bromé utryckte sig i NSD efter att säsongen tagit slut i Luleå. Detta då han suttit på en ”out”-klausul som gör det möjligt att riva överenskommelsen. Precis samma sits som lagkamraten Jesper Sellgren varit i, även om det kontraktet endast gäller till 2027.

Nu, efter Valborgsmässoaftonen, har sista dagen att aktivera dessa klausuler passerat. Det innebär att båda blir kvar.

– Det är två absoluta nyckelspelare och det känns skönt att de blir kvar, bekräftar vice sportchefen Ulf Engman för NSD.

”Jag fick en nytändning när jag flyttade hit”

Sellgren stod för 23 poäng från sin backplats under 2025/26, medan Bromé bidrog med 30.

– Jag trivs jättebra här i Luleå och fick en nytändning när jag flyttade upp hit. Jag har fått en stor roll och vi vann guldet förra året. Jag kände direkt att jag fick förtroende och har varit viktig de här två säsongerna. ”Bulan” har verkligen trott på mig och gett mig alla förutsättningar för att lyckas, har den sistnämnde tidigare sagt.

