KLART: Marcus Krüger fortsätter i Djurgården

Marcus Krüger fortsätter spela i Djurgården.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Marcus Krüger missade delar av förra säsongen på grund av skadeproblem och hans status inför den kommande säsongen har varit högst osäker. Krügers kontrakt med Djurgården löpte ut i våras och han har sedan opererats i hopp om att bli kvitt ljumskskadan.

Krüger har genomgått rehabträning på egen hand under sommaren i ett försök att komma tillbaka och kunna spela för Djurgården under den kommande säsongen. Det har dock varit oklart om kroppen skulle hålla efter skadorna för att kunna förlänga karriären.

Nu kommer dock glädjebeskedet för Djurgården.

Marcus Krüger har gett tummen upp och är nu överens om ett nytt kontrakt med Djurgården. Avtalet sträcker sig över säsongen 2026/27, det bekräftar klubben via sin hemsida .

– Marcus Krüger känner sig tillräckligt bra för att ansluta till gruppen och därmed få ett avtal av Djurgården, vilket är superglädjande, säger sportchefen Marcus Due-Boje och fortsätter:

– Vi är väldigt glada att Marcus efter den här sommaren känner sig redo att spela. Det är viktigt att han fortsätter på vår resa. Han är en spelare som älskar att tävla och kan fortsätta att bidra till vår kultur genom att visa både Djurgårdssupportrar och oss internt vad en djurgårdare är.

Marcus Krüger är tillbaka i Djurgården

Marcus Krüger återvände till Djurgårdens IF i HockeyAllsvenskan 2022 och skrev då på ett fyraårskontrakt med klubben. Han blev direkt lagkapten och ledde klubbens jakt mot att komma tillbaka till finrummet. Det tog tre år men till slut kunde lyckades DIF gå upp till SHL igen 2025. Han följde sedan med upp och noterades i fjol för 15 poäng på 40 matcher i SHL.

Nu är Krüger tillbaka och ska återgå till träning med Djurgården igen inför den kommande säsongen. Det är dock ännu inte klarlagt hur 36-åringens roll kommer att bli i DIF.

– Det är så klart bra för oss. Vi vet vad han kan och vad han har gjort och vad han betyder för oss. Så måste vi ändå låta det ta den tid det tar att komma igång ordentligt så får vi se när han kommer till spel, säger tränaren Robert Kimby och fortsätter:

– Marcus vill vara med och bidra så mycket han kan. Vi vet att han är bra framför mål i powerplay och vi vet att han är bra på att döda utvisningar och att han kan spela med alla typer av spelare. När väl det blir clearat och han är redo för spel så får vi sätta oss och diskutera. Vi tycket att vi har en väldigt bred forwardsbesättning om alla är med och ska kunna sätta fyra bra kedjor på benen.

Marcus Krüger har gjort 249 poäng på 344 matcher i DIF-tröjan. Tidigare i sin karriär har centern spelat 520 NHL -matcher, där han bland annat vann två Stanley Cup-titlar med Chicago Blackhawks 2013 och 2015. Krüger har även spelat två OS och fyra VM -turneringar med Tre Kronor där han har varit med och vunnit VM-guld 2017 samt tagit OS-silver 2014 och VM-silver 2011.

Source: Marcus Krüger @ Elite Prospects



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