Djurgården har fått en tuff start på säsongen. Foto: TV4/Bildbyrån

Djurgårdens IF Hockey har fått en tuff start på SHL-säsongen. I torsdags kom visserligen första segern när Växjö Lakers besegrades hemma på Hovet i sudden. En match där nyförvärvet Oliver Wahlstrom hittade nät i sin första match.

Ikväll var stockholmarna på besök i Timrå IK för match mot säsongens tippade jumbo. Timrå kom till matchen med två 0-poängare och suktade efter den första segern.

Det var också hemmalaget som inledde bäst. Efter dryga femminuter kunde Anton Heikkinen strya in 1-0 i powerplay. Strax innan periodpaus kunde också Otto Kivenmäki öka på hemmalagets ledning till 2-0.

-- Vi kan bättre. Jag tycker vi gör det bra ibland när vi får ner pucken bakom dem och checkar fast dem. De är snabba i spelvändningarna så vi behöver vara lite bättre tredje gubbe så vi kan få stopp på det, sa Jacob Josefson efter 20 minuter.

Oliver Wahlstrom målskytt igen

I den andra perioden kröp Djurgården närmare när Jacob Josefson kunde stöta in en retur fram till 2-1 i powerplay. Två minuter in tredje perioden skulle sedan Oliver Wahlstrom återigen bli målskytt när han pricksköt in 2-2, även det i powerplay.

Några fler mål blev det inte under ordinarie tid. Istället kunde Timrå avgöra med 11 sekunder kvar av övertiden genom Reid Gardiner, framspelad av Dylan McLaughlin och Marcus Hardegård.

Kimby: "Behöver ställa oss frågan"

Efter matchen var Djurgårdens tränare Robert Kimby minst sagt besviken över gästernas insats.

-- Vi behöver ställa oss en rejäl fråga liksom, hur vi vill se ut. Där tycker inte jag vi är idag. Vi får med oss en poäng och har chans till en poäng till, men det spelar ingen roll. Vi behöver vara bättre.

Kimby fortsätter sedan:

-- Det är en kampsport. Ta puckar till mål, och gör de här grundläggande beteendena. Jag tycker inte vi har det. Så vi har att jobba med.

-- Det är två lag som fightas om poäng, och Timrå är bra i forechecken. Vi har ett par chanser, de har ett par chanser. Men över lag behöver man vara tyngre och mer noggranna och ett vägvinnande spel över tid. Och där har vi, som jag sa, några bitar kvar. Vi har kvar som grupp att hitta vår identitet.

Timrå - Djurgården 3-2 (2-0, 0-1, 0-1, 1-0)

Timrå: Anton Heikkinen, Otto Kivenmäki, Reid Gardiner

Djurgården: Jacob Josefson, Oliver Wahlstrom