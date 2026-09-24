DRÖMSTART för Wahlstrom: "Kan inte bli bättre"

Oliver Wahlstrom jublar efter 1–0 mot Växjö.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

Tidigare i veckan meddelade Djurgården att debuten skulle dröja för spetsvärvningen Oliver Wahlstrom. Men tidigare under torsdagen ändrades planerna, och tur var väl det, både för det nya laget och den 26-årige forwarden.

Fem minuter och 34 sekunder in i mötet medVäxjö Lakers kom första målet – i debuten.

– Grejen är den. Han har gjort betydligt märkvärdigare mål i sin karriär, var så säker, men att komma hit, göra debut, skicka in den där pucken och få mål på det... för Djurgårdens del, frö Wahlstroms del, det kan inte bli en bättre start, säger TV4:s Fredrik Söderström i sändningen.

– Vilken drömdebut. Inte undra på att Robert Kimby bjuder på ett leende, fortsätter kommentatorn Peter Backe.

Men Wahlstrom var inte klar där. Knappt sju minuter senare satte Charles Hudon för Djurgården i powerplay, och Wahlstrom var framspelare, tillsammans med Nils Åman. Plötsligt hade den tidigare NHL-spelaren två poäng tolv minuter in i debuten.

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