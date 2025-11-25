”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

En 14-årig pojke, som är ungdomsspelare i Färjestad, misshandlades efter SHL-matchen mellan Färjestad och Djurgården.

Nu har en man blivit frihetsberövad, meddelar polisen.

”Fler frihetsberövanden är att vänta den kommande tiden”, skriver polisen på sin hemsida.

En 14-årig pojke misshandlades efter SHL-matchen mellan Färjestad och Djurgården i lördags. Foto: Bildbyrån

Det var efter lördagens match mellan Färjestad och Djurgården i Karlstad som händelsen inträffade. Den 14-årige pojken var på väg in i ett omklädningsrum när han mötte en grupp med Djurgården-supportrar. Flera personer ska sedan ha gått till attack mot pojken och delat ut flera slag och sparkar mot hans huvud.

Pojken, som är ungdomsspelare i Färjestad, fördes med ambulans till Akademiska sjukhuset i Uppsala under lördagsnatten. Där konstaterade läkarna att han hade fått en blödning i huvudet.

Polisen hade tidigare efterlyst ett kvinnligt vittne som var på plats efter händelsen. Hon ska sedan även ha tagit kontakt och blivit hörd av polisen. Nu meddelar polisen att en man har frihetsberövats efter misshandeln.

”Den samlade lägesbilden har lett till att flera utredningsåtgärder kunnat genomföras under tisdagseftermiddagen i samverkan med region Stockholm. En man har hämtats till förhör och delgivits misstanke om brott. Kroppsbesiktning och husrannsakan har genomförts med gott resultat”, skriver polisen.

Pojken: ’15-20 personer hoppade på mig’

Polisen skriver samtidigt att fler frihetsberövanden är att vänta den kommande tiden.

I en intervju med Värmlands Folkbad har den misshandlade 14-åringen tidigare sagt att det var mellan 15 och 20 personer som hoppade på honom.

– De ropade på mig när jag gick förbi, jag hade ju Färjestadskläder på mig. De började hetsa och vi hetsade kanske tillbaka lite. Då bad de mig att komma till dem och det gjorde jag. Sedan minns jag inte så mycket, sade han till VF.

