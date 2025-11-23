Ungdomsspelare i Färjestad misshandlad efter rivalmötet

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Lördagens rivalmöte i Löfbergs Arena fick ett tråkigt efterspel. En ungdomsspelare i Färjestad blev misshandlad, enligt NWT.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

Färjestad besegrade Djurgården i ett riktigt klassikermöte under lördagen. Matchen, som spelades i Karlstad, fick däremot ett mycket tråkigt efterspel. En person i yngre tonåren blev misshandlad av motståndarssupportrar, rapporterar NWT.

Det ska handla om en person som spelar i något av Färjestads ungdomslag. Personen ska nu vara förd till akademiska sjukhuset i Uppsala.

— Vi är djupt bestörta över den allvarliga incident som inträffade efter gårdagens match. Vår första prioritet är den drabbade spelarens hälsa och att ge stöd till familjen. Vi samarbetar fullt ut med polis för att utreda händelsen. Vi har sedan tidigare en nära dialog med polisen kring tryggheten vid våra arrangemang, och den kommer nu att intensifieras ytterligare. Våld hör aldrig hemma i hockeyn, säger vd Stefan Larsson till tidningen.

Polisen har upprättat en anmälan om misshandel. Förundersökningen är nu igång och polisens utredning är i en intensiv fas.

Färjestad och Djurgården möts igen på tisdag. Den gången på Hovet i Stockholm.