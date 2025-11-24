Polisen söker kvinnligt vittne – efter misshandeln

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det var efter lördagens rivalmöte mellan Färjestad och Djurgården som en pojke i yngre tonåren misshandlades av DIF-supportrar.

Nu söker polisen en specifik som ska ha varit vittne till händelsen, detta rapporterar NWT.

Det var efter lördagens rivalmöte mellan Färjestad och Djurgården som en pojke i yngre tonåren misshandlades av DIF-supportrar. Pojken, som är under 15 år, ska spela i ett av Färjestads ungdomslag. Polisen har upprättat ett ärende gällande grov misshandel och de söker ett specifikt vittne till händelsen.

– Utredningen pågår med full kraft under rubriceringen grov misshandel. Med anledning av att målsäganden är under 15 år har Åklagarmyndigheten kopplats in i ärendet. Utredningsåtgärder så som inhämtning av övervakningsfilmer och vittnesförhör pågår, likaså att klarlägga händelseförloppet. Förhör med målsäganden planeras, skriver polisen och fortsätter:

– Polisen söker ett specifikt vittne kring händelsen. Det rör sig om en vuxen kvinna som hjälpt målsäganden efter misshandeln. Polisen vill komma i kontakt med kvinnan.

En person ska också har gripits i samband med matchen. Mannen är anklagad för grovt sabotage mot blåljusverksamhet, enligt uppgifter ska han ha sparkat en polisman i bröstet.