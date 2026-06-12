Malmö presenterar rekordsiffror: "Början på något större"

Malmö Redhawks fortsätter gå starkt.

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Malmö Redhawks fortsätter avancera.

Förra året gick klubben minus med en miljon kronor men satte ändå ett nytt klubbrekord för omsättning med 140,7 miljoner kronor.

I år tar SHL -klubben dock stora steg framåt och redovisar ett väldigt positivt resultat .

Malmös störa ökning – sätter nytt rekord

För andra året i rad sätter Malmö Redhawks ett nytt rekord i omsättning. Den summan uppgår nu till 154,1 miljoner kronor för verksamhetsåret 2025/26. Det är en ökning med 9,5 procent.

Samtidigt gör Malmö också ett plusresultat med hela 6,3 miljoner kronor. Föreningens egna kapital ligger nu på 12,8 miljoner kronor. Redhawks skriver att föreningen därigenom uppfyller Licensnämndens krav med god marginal och står väl rustade inför framtiden.

– Det här är ett kvitto på att det blåser positiva vindar kring Malmö Redhawks. För andra året i rad tar vi stora kliv framåt och vi ser en stor kraft i och runt klubben – från våra supportrar och partners till ideella och medarbetare, säger Redhawks VD Patrik Sylvegård.

Patrik Sylvegård: "Skapar bättre förutsättningar"

En bidragande faktor till det positiva resultatet har varit det stora intresset kring Malmö Redhawks. Klubben hade ett publiksnitt på 8 289 åskådare under grundserien, vilket är det högsta snittet i Malmös historia. Föreningen skriver också att engagemanget från partners också växer och att partneraffären når rekordnivåer för andra året i rad.

– Samtidigt ser vi det här som början på något större. Vi har flyttat fram våra positioner de senaste åren, men vi vet också att det finns mycket kvar att göra. Den utveckling vi ser skapar bättre förutsättningar för att fortsätta bygga Malmö Redhawks långsiktigt – både sportsligt, kommersiellt och genom våra samhällsengagemang. Ett stort tack till alla som varje dag bidrar till klubbens utveckling, säger Patrik Sylvegård.

Malmö Redhawks är en av flera klubbar som har visat rekordsiffror den senaste tiden. Även Växjö Lakers , Örebro Hockey och Rögle BK har nyligen presenterat ett ekonomiskt resultat som är uppe på rekordnivåer.