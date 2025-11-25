”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Djurgården tar revansch mot Färjestad efter förlusten i torsdags.

Magnus Hellberg håller säsongens första nolla i 1-0-segern på Hovet.

Magnus Hellberg stoppade Färjestad i 1-0-segern på Hovet. Foto: Bildbyrån (Montage)

I lördags möttes Färjestad och Djurgården i Karlstad, en match som FBK vann med 5-3. Under tisdagen väntade en returmatch mellan lagen på Hovet.

Det var heta känslor mellan lagen redan i lördags, där Djurgårdens Jesse Ylönen fick matchstraff för en smäll på Viktor Lodin i Färjestad, och det fortsatte på inslagen bana även under kvällens match. Flera gånger drabbade lagen samman i gruff och det var mycket snack och smällar på isen där matchen fick slutspelskaraktär.

Trots den heta stämningen blev det en målfattig tillställning. Djurgården tog ledningen i första perioden när David Blomgren sköt in sitt tredje SHL-mål för 1-0 bakom en skymd Melker Thelin i FBK-kassen. Färjestad jagade för att kvittera i matchen och skapade flera bra lägen, men då stod DIF:s toppmålvakt Magnus Hellberg i vägen och stoppade allt. Samtidigt fick Djurgården spela flera powerplays och skapade nästan alla sina hetaste lägen i PP-spelet, men utan få in pucken.

Magnus Hellberg nollar Färjestad

1-0 kom i stället att stå sig. Om det inte var Hellberg som stod i vägen för Färjestad var det målramen när bortalaget inte lyckades få in pucken i nät. Färjestad vann skotten med hela 14-4 i tredje perioden, men lyckades aldrig få hål på Hellberg. I stället kunde Djurgården hålla undan och vinna med 1-0. David Blomgrens mål i den 15:e matchminuten kom alltså att bli avgörande, tillsammans med Magnus Hellbergs starka spel mellan stolparna.

Djurgårdens seger innebär att de går upp jämsides med Växjö på 39 poäng och nykomlingen ligger nu även hela sex poäng före just Färjestad i tabellen.

Djurgården – Färjestad 1–0 (1-0,0-0,0-0)

Djurgården: David Blomgren.

Färjestad:

Source: SHL League Page @ Elite Prospects